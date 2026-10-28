Două mame au fost arestate în America după ce au lăsat nesupravegheaţi, mai multe nopţi, câte patru copii, toţi minori, cu vârste sub 14 ani. Una dintre ele a plecat în Las Vegas pentru un job de câteva zile, iar cealaltă şi-a abandonat copiii pentru a se distra într-o croazieră.

Poliţiştii din Florida au reţinut-o chiar de la uşa avionului pe Irene Miller, care se întorcea acasă după cinci zile în Las Vegas, unde a fost în interes de serviciu. Este acuzată de neglijenţa minorilor - şi-a lăsat singuri acasă toţi cei patru copii, cu vârste între 9 şi 14 ani. Şi probabil că nimeni nu ar fi aflat dacă unul dintre ei nu ar fi sunat la numărul de urgenţă după ce o ganteră i-a căzut în cap celui mai mic şi l-a rănit grav.

O bonă a fost angajată să verifice copiii dimineaţa dar explicaţia mamei nu a fost suficientă pentru poliţişti. În urmă cu doar câteva săptămâni, în Miami o altă femeie a fost reţinută după ce şi-a abandonat copiii pentru o croazieră de 3 zile în Bahamas.

Între minorii lăsaţi singuri acasă se afla inclusiv un bebeluş de doar două luni şi un copil de doi ani! Ambele femei au fost eliberate pe cauţiune şi aşteaptă pronunţarea unei sentinţe.