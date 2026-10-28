Andrei Petrache, fotbalistul de 26 de ani dat dispărut la începutul lunii octombrie, a fost găsit mort. Anunțul a fost făcut de Asociația Clubul Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului. Deocamdată nu se cunoaște cauza morții.

"Un ultim AHOE!.....pentru tine, Poe! Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta.

Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre.

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Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare. Vei rămâne mereu unul de-al nostru. Drum lin spre cer, camarade! Nu te vom uita niciodată! Familia echipei tale - Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului!", se arată în postarea de pe Facebook.

Dat dispărut la începutul lunii

Andrei Petrache a fost dat dispărut de familie pe 2 octombrie. Ultima dată a fost văzut după ce s-a urcat în tramvaiul 41, din zona Piața Crângași, spre Ghencea. A plecat fără telefon și fără ghiozdan, având doar buletinul.

Poliția făcuse publice semnalmentele lui Andrei la începutul lunii: înălțime -1.79 m, greutate 80 kg, păr șaten, ochi căprui, barbă. În momentul dispariției el purta tricou alb, o pereche de pantaloni negri și o geacă neagră cu glugă.

Cel mai înalt nivel atins în carieră de Andrei Petrache a fost Liga 4. El a evoluat pe postul de fundaș central și a fost căpitanul formației Asociația Club Sportiv Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, club care în 2019 promova în Liga 4.