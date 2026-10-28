Zelenski cere sprijin după ce Rusia a atacat masiv Kievul cu rachete balistice: "E extrem de dificil"

Rusia a lansat peste 100 de rachete balistice asupra Kievului şi regiunea sa înconjurătoare în decurs de două săptămâni, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează miercuri dpa, citată de Agerpres.

"Facem tot posibilul pentru a ne proteja sectorul energetic, infrastructura şi logistica. Sarcina este extrem de dificilă. Din păcate, există şi victime", a declarat Zelenski. Zelenski şi-a reiterat apelul către partenerii Kievului de a furniza rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, pentru protejarea Ucrainei împotriva atacurilor ruseşti cu rachete balistice.

Zelenski s-a plâns în mod repetat că Statele Unite nu livrează rachetele promise, deja plătite

"Dacă sprijinul partenerilor noştri pentru Ucraina ar rămâne la fel de puternic, în special în ceea ce priveşte sistemele Patriot şi alte capacităţi de apărare antiaeriană, Ucraina s-ar afla într-o situaţie complet diferită, mult mai bună, inclusiv din punct de vedere diplomatic", a afirmat el. "Din păcate, există restricţii semnificative privind livrările, iar aceste pachete de apărare antiaeriană întârzie. Vreau să le mulţumesc tuturor partenerilor noştri care oferă sprijin la timp. Însă, din păcate, există şi întârzieri", a mai spus el.

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În ultimele zile, Zelenski s-a plâns în mod repetat că Statele Unite nu livrează rachetele promise, deja plătite. El a menţionat că se aşteaptă să aibă loc discuţii trilaterale în noiembrie între oficialii Ucrainei, Statelor Unite şi Rusiei. "Este important ca şi Europa să ia parte la toate demersurile diplomatice. Ucraina a insistat întotdeauna ca Europa să fie prezentă şi să aibă un cuvânt de spus în luarea deciziilor", a mai spus el. "Şi acest lucru este valabil pentru toată lumea din Europa. Nimeni nu ar trebui să fie exclus din acest proces", a mai spus el.