Pentru părinţii care nu mai ştiu cum să le ocupe timpul copiilor în vacanţă au apărut taberele urbane de o zi. Cei mici pot învăţa de la robotică şi televiziune până la cum se gestionează banii pentru cumpărături sau cum te descurci în oraş fără telefon. Unele tabere sunt gratuite, alte costă câteva sute de lei.

Pe final de an multi parinti au ramas fara zile de concediu aşa că sunt in căutarea unor solutii pentru copiii aflati in vacanta. Taberele urbane de o zi ar putea fi o varianta.

"O să fie tabără de zi, o să mergem la mall, o să învăţăm semnele de circulaţie. Voiam să vin în tabăra urbană. Mi-a plăcut că a fost la munte, că am dormit acolo". "Mergem pe străzi, ne pune o hartă în mână şi trebuie să mergem în punctul cu tare. O să mergem cu 50 de lei şi ce ne luăm noi pentru o gustare. Putem să ne luăm ceva de ronţăit, un caşcaval, o şuncă. Bunicii îi văd mereu şi am vrut şi eu să încerc să văd câte lucruri frumoase sunt în tabere", spun copiii.

De la roboți la cumpărături cu 50 de lei

Taberele urbane au succes si pentru ca sunt aproape de casa. Si Universitatea Politehnica organizează un astfel de program.

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"Ne dorim foarte mult să creem o experiență de student pentru copiii mici. Vin dimineață, fac înviorarea, după care merg în laboratoare. Merg în Laboratorul de Chimie și vor face experimente chimice cu mânuțele lor. Evident, asistați de profesori. După care vor lua cunoștință cu roboții din Politehnica și vor dresa căței roboți", a declarat Gabriel Petrea, director adjunct UPB.

Programul taberei de aici de la Politehnica este de luni până vineri de la 8 la 17, iar costul este de 1500 de lei pentru fiecare copil. În aceşti bani intră atât activităţile cât şi mesele şi gustările de pe parcursul zilei.

Și alte instituții, cum sunt muzeele, organizează astfel de tabere. La fel și ONG-urile care se axează pe educație.

"O să învățăm cum să supravieți într-un oraș atunci când nu avem tehnologia la îndemână. O să le dăm o hartă și o să încercăm să găsim trasee. O să trebuiască să meargă să facă niște cumpărături pentru gustări și să vedem cum ne organizăm bugetul, cum primim restul, care este diferența dintre ce ne dorim și ce ne permitem de fapt", a declarat Irina Petcu, organizator tabăra urbană.

Și Antena Academy organizează pe parcursul anului tabere urbane, în care cei mici descoperă tainele televiziunii și află detalii din viața de jurnalist.