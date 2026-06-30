Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră

România se confruntă cu un episod sever de caniculă, iar temperaturile resimțite au urcat marți, la ora 14:00, până la 46 de grade Celsius. Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată la Pătârlagele, unde disconfortul termic a fost extrem de accentuat.

Un bărbat bea apă pe vreme caniculară - Profimedia

Potrivit datelor de la ora 14:00, la Pătârlagele temperatura resimțită a ajuns la 46 de grade Celsius. Valori foarte ridicate au fost consemnate și la Brăila, unde s-au resimțit 45 de grade Celsius.

În mai multe zone din țară, temperatura resimțită a urcat la 44 de grade Celsius. Este vorba despre Galați, Iași, Gorgova, Calafat, Bechet, Arad și Săcueni.

Aceste valori arată intensitatea valului de căldură care afectează România. Disconfortul termic este accentuat.

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Cele mai ridicate temperaturi resimțite la ora 14:00