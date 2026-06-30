Observator » Vremea » Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră

Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră

Zona din România unde temperatura resimțită a fost de 46 de grade la umbră Un bărbat bea apă pe vreme caniculară - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.06.2026, 14:54 | Modificat la 30.06.2026, 14:55

România se confruntă cu un episod sever de caniculă, iar temperaturile resimțite au urcat marți, la ora 14:00, până la 46 de grade Celsius. Cea mai ridicată valoare a fost înregistrată la Pătârlagele, unde disconfortul termic a fost extrem de accentuat.

Potrivit datelor de la ora 14:00, la Pătârlagele temperatura resimțită a ajuns la 46 de grade Celsius. Valori foarte ridicate au fost consemnate și la Brăila, unde s-au resimțit 45 de grade Celsius.

În mai multe zone din țară, temperatura resimțită a urcat la 44 de grade Celsius. Este vorba despre Galați, Iași, Gorgova, Calafat, Bechet, Arad și Săcueni.

Aceste valori arată intensitatea valului de căldură care afectează România. Disconfortul termic este accentuat.

Articolul continuă după reclamă

Cele mai ridicate temperaturi resimțite la ora 14:00

  • 46°C Pătârlagele
  • 45°C Brăila
  • 44°C Galați
  • 44°C Iași
  • 44°C Gorgova
  • 44°C Calafat
  • 44°C Bechet
  • 44°C Arad
  • 44°C Săcueni
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
canicula romania europa
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.