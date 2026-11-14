Droguri ascunse într-o perie pentru păr trimisă prin poştă unui deţinut aproape chel

O perie de păr a ajuns prin poștă la Penitenciarul și Centrul de Detenție Vác, ceea ce a stârnit suspiciuni, deoarece deținutul căruia i-a fost trimisă abia dacă are păr, având doar câțiva milimetri lungime, a relatat Comandamentul Național al Administrației Penitenciarelor din Ungaria

În timpul inspecției, s-a dovedit că peria nu era într-adevăr destinată pieptănării: pe mâner a fost găsită o pudră suspectată a fi drog.

"Un deținut care este aproape complet chel a primit în penitenciar o perie de păr folosită. Angajații Penitenciarului Vác au identificat coletul suspect trimis prin poștă, iar în timpul verificării acestuia au descoperit, ascunsă în mânerul periei, o substanță pulverulentă suspectată a fi droguri. Din mânerul periei a fost extrasă o substanță de culoare albă, cu o greutate de aproape 3 grame, suspectată a fi un drog. Un detaliu interesant al poveștii este că deținutul căruia îi era adresat coletul are părul tuns la doar câțiva milimetri. Astfel, folosirea unei perii de păr pentru îngrijirea podoabei capilare părea, încă de la prima vedere, oarecum exagerată. În plus, peria era în mod evident folosită și plină de fire lungi de păr. Substanța interzisă a fost confiscată de polițiști, care au ridicat-o din penitenciar pentru continuarea procedurilor legale. Incidentul demonstrează încă o dată că, în încercările de introducere în penitenciare a obiectelor și substanțelor interzise, pot fi folosite cele mai diverse obiecte de uz cotidian. De aceea, verificarea atentă a coletelor primite este deosebit de importantă. Datorită vigilenței angajaților și respectării stricte a normelor de securitate, nici de această dată substanța interzisă nu a ajuns la destinatar", potrivit unui comunicat transmis de Comunicatul oficial al Administrației Penitenciarelor din Ungaria.

Personalul închisorii a anunțat poliția, care a confiscat și a ridicat substanța suspectă. Astfel, pulberea a fost împiedicată să ajungă la deținut.