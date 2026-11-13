UE a decis cele 5 țări care vor reprezenta Europa la negocierile de pace pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au convenit ca formatul E5 (Germania, Franţa, Regatul Unit, Italia şi Polonia) să reprezinte blocul comunitar la orice viitoare negocieri de pace între Rusia şi Ucraina. Ţările vor fi reprezentate la nivelul consilierilor pentru securitate naţională, alături de Comisia Europeană şi Consiliul European.

Decizia a fost luată vineri, în cadrul summitului liderilor europeni de la Dublin, după săptămâni de dispute interne privind cine ar trebui să vorbească în numele Europei la negocierile pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit Politico, hotărârea vine la o zi după ce emisarul american Steve Witkoff a declarat că președintele rus Vladimir Putin este deschis participării Europei la următoarea rundă de negocieri. Astăzi, Kremlinul a negat că ar fi acceptat participarea europenilor la negocierile menite să conducă la încheierea războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut guvernelor europene să se implice mai mult în negocierile de pace pentru Ucraina, în cadrul discuțiilor purtate joi, la Dublin, cu liderii mondiali.

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"Trebuie să ne asigurăm că Europa devine un participant permanent la aceste negocieri", a declarat Zelenski.

Liderii europeni avertizează privire la eventuale discuţii despre arhitectura securităţii continentului

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a accentuat că solicitările Rusiei de a discuta despre arhitectura securităţii europene riscă să abată atenţia de la nevoia de încetare a focului în Ucraina. Premierul leton Andris Kulbergs a calificat aceste discuţii drept ''o capcană''.

În timpul unei întâlniri desfăşurate joi la Dublin, lideri din Polonia, ţările baltice şi statele nordice au avertizat cu privire la eventuale discuţii cu SUA sau Rusia despre arhitectura securităţii europene, potrivit unui diplomat şi unei oficialităţi europene.

Liderii a 40 de ţări europene, reuniţi în capitala irlandeză în cadrul summitului Comunităţii Politice Europene, au semnat o declaraţie ce arată că orice chestiune ce afectează securitatea europeană ar trebui să fie decisă cu implicarea europenilor.

Reprezentanţi ai Regatului Unit, Germaniei, Italiei şi UE au participat la discuţiile ruso-americane de la Abu Dhabi în această săptămână, unde atât Moscova, cât şi Kievul au evocat unele progrese, deşi nu există semnale pozitive privind chestiunile esenţiale, precum teritoriul.