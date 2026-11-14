Într-un oraş din Macedonia de Nord, vacile au ajuns să facă legea pe străzi. Peste o mie de bovine umblă nestingherite pe şosele şi pasc liniştite prin parcuri şi curţile oamenilor.

Animalele aparţineau unei singure familii, ai cărei membri au fost reţinuţi de poliţie, după ce agenţii le-au confiscat vitele.

Primarul a ajuns acum să ceară Guvernului să declare stare de criză pentru 30 zile.

Situația a scăpat de sub control, iar localnicii spun că animalele le distrug culturile și le pun în pericol siguranța.

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Problema este veche de ani de zile și afectează orașul Kriva Palanka, din nord-estul țării, unde trăiesc aproximativ 19.000 de oameni. Vitele coboară de pe dealurile din împrejurimi, mai ales noaptea, și devastează grădinile și terenurile agricole în căutare de hrană, scrie Associated Press.

Nu sunt afectate doar culturile. Animalele pun în pericol și alimentarea cu apă a orașului, dar și siguranța șoferilor care circulă pe drumul ce duce spre Bulgaria.

Localnicii spun că autoritățile nu au reușit să rezolve problema, deși Agenția pentru Alimentație și Medicină Veterinară a emis încă din 2024 un ordin pentru confiscarea animalelor de la proprietarii lor. Potrivit primarului, procedurile birocratice au blocat inclusiv demersurile legale împotriva unuia dintre proprietari.

Între timp, răbdarea oamenilor a ajuns la limită. Mai mulți localnici au organizat proteste și cer autorităților să intervină.

Primarul Sashko Mitovski îi solicită Guvernului să declare stare de criză pentru 30 de zile, astfel încât instituțiile să poată interveni și să rezolve definitiv situația.

Edilul spune că numărul animalelor a crescut de la aproximativ 400, în urmă cu patru ani, la peste o mie în prezent. Autoritățile locale au convocat și un comitet pentru gestionarea crizei, după ce instituțiile responsabile nu au reușit să găsească o soluție.

Unul dintre localnici, un pensionar în vârstă de 71 de ani, povestește că animalele i-au distrus peste 150 de pomi din livadă. Acesta spune că vacile îi devastează constant grădina și ajung inclusiv pe șosea, punând în pericol traficul rutier.

Oamenii susțin că animalele nu sunt vinovate pentru situația creată, ci sistemul care a permis ca problema să se agraveze. Unii localnici au ajuns să își verse furia asupra bovinelor, pe care le-au lovit sau chiar sacrificat în unele cazuri.