O rețetă din cămara bunicii strânge sute de mii de vizualizări pe TikTok. Carnea la garniță, rumenită și păstrată în untură, a devenit o afacere profitabilă în mediul online. Se vinde la găleată, iar comenzile vin inclusiv de la românii din străinătate. Cu cât se apropie sărbătorile, cu atât gustul copilăriei este la mai mare căutare.

TikTok-ul abundă de bunătăți la garniță. În zeci de filmulețe sfârâie costițele, se rumenesc cârnații, iar carnea dispare apoi sub un strat gros de untură. Ce păstrau cândva bunicii în cămară, azi se vinde... la găleată, în online!

"Cam asta punem noi în o găleată de garniță. Asta-i untura. O costiță, cotlet.", spune Marius Galan într-un videoclip pe TikTok.

Pe vremuri, carnea la garniță era o bună metodă pentru conservarea cărnii în lunile de iarnă, în gospodărie, iar acum rețeta a devenit vedetă pe Internet. Dacă înainte se transmitea dintr-o generație la alta, acum am ajuns să o găsim de la un scroll la altul. Și nu adună doar vizualizări, comentarii și like-uri, ci și foarte multe comenzi.

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"Deja ne sună lumea și spune «Mai faceți carne din aia bună, la garniță?». Facem. «Să ne țineți sau venim! Să ne treceți pe listă.", spune Adina Vechiu, producător local.

Este semnul care încinge focul.

"Trebuie cărniță și puțin mai cu slăninuță, kaiserul, pulpă, ceafă și la urmă băgăm niște cârnați.", spune o altă persoană.

Carnea sfârâie în untură până prinde crustă. Vin la rând cârnații afumați. Totul se așază apoi în găleți și deasupra se toarnă untura caldă.

Cât costă gustul copilăriei? În această bucătărie, 50 de lei kilogramul. Pe TikTok, o găleată cu două kilograme de carne și aproape două de untură se vinde cu mai puțin de 200 de lei.

"Nu doar persoanele care au prins acest produs acum ceva timp caută, ci și o parte din tineret vrea să încerce.", explică Claudel Vălimăreanu, producător local din Stoienești.

Iar pofta a trecut de mult granița! Comenzi vin inclusiv de la românii din Germania, Austria sau Belgia.

Femeie: N-am mâncat de foarte mult.

Reporter: Vă puneați acasă? Vă punea bunica?

Femeie: Când eram la țară, da, puneam foarte mult. În fiecare an, când tăiam porcul.

"Oamenii tind să cumpere pentru că sunt cantitățile mult mai mici, se mănâncă într-o săptămână, maximum două. Apartamentele noi nu au o debara, o pivniță, o boxă la subsol, unde să le ții la rece.", explică o femeie.

"El vine cu o densitate calorică foarte mare. În contextul unei alimentații echilibrate, consumul ocazional poate fi chiar benefic.", precizează Olivia Micșa, nutriționist.

Preparată prin metoda tradițională, carnea la garniță nu are conservanți artificiali, E-uri sau potențiatori de aromă. Untura de porc este singura barieră de protecție împotriva bacteriilor.