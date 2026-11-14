Statele Unite au cerut pentru prima dată Ucrainei să cedeze teritorii în schimbul aderării la NATO, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski într-un interviu difuzat sâmbătă, adăugând că Moscova a respins un armistiţiu energetic în timpul discuţiilor de la Abu Dhabi, relatează AFP.

Zelenski susţine că SUA au propus Ucrainei să cedeze Donbas în schimbul aderării la NATO - Profimedia

"Americanii au ridicat întrebarea: 'Ce se întâmplă dacă Ucraina se alătură NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?'. A fost pentru prima dată când a fost lansată această întrebare", a spus Zelenski în declaraţii care au fost sub embargou până sâmbătă, potrivit Agerpres.

El a adăugat că Kievul discută despre "garanţii specifice de securitate din partea NATO şi UE". Dacă ţările occidentale confirmă aceste garanţii, "atunci voi întreba societatea ucraineană ce părere are: acceptăm sau nu? Nu am dreptul să iau această decizie singur", a spus el.

Preşedintele ucrainean a vorbit vineri cu presa după vizitele în Danemarca şi Irlanda, unde s-a întâlnit cu liderii europeni în urma a două zile de discuţii între Ucraina şi Rusia la Abu Dhabi, sub auspiciile Statelor Unite.

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Emisarii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff s-au întâlnit separat cu Putin şi Zelenski. Moscova a respins o propunere de armistiţiu energetic la Abu Dhabi, a declarat Zelenski. "În ceea ce priveşte propunerea de armistiţiu energetic: ruşii nu o doresc", a afirmat preşedintele ucrainean.

De asemenea, el a susţinut că propunerea omologului său rus pentru o "misiune umanitară" în oraşul ucrainean disputat Kostiantinivka a fost o "strategie" pentru a forţa forţele ucrainene să se retragă şi a deschide calea pentru avansul rus în Donbas.

Discuţiile nu au produs niciun progres decisiv în direcţia soluţionării celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, dar au permis tuturor părţilor să convină că europenii ar trebui să fie implicaţi în negocierile viitoare.

Preşedintele ucrainean a declarat, de asemenea, că UE şi NATO reprezintă singura "adevărată securitate" a Europei şi că încercarea Kremlinului de a modifica arhitectura de securitate a continentului este "periculoasă" şi ar putea duce la noi războaie.

"Este periculos pentru că, în opinia mea, tocmai astfel de lucruri duc la războaie sau escaladări", a spus Zelenski.

"Adevărata securitate pentru Europa sunt UE şi NATO. Asta e tot. Nu există altă securitate pentru Europa", a adăugat el.

Moscova "mizează totul" pe campania militară din această iarnă, a avertizat liderul ucrainean, în contextul în care războiul dintre Ucraina şi Rusia se apropie de cinci ani. El a solicitat un pachet de ajutor militar american despre care a spus că îl va împinge pe Vladimir Putin să pună capăt luptelor.

Adoptarea de către Congresul SUA a "sancţiunilor şi armelor" este "genul de motivaţie de care are nevoie Putin" pentru a începe dezescaladarea, a adăugat el