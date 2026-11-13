Cum s-au trezit doi spanioli cu amenzi de circulaţie de 1200 €, dintr-un oraş în care nu au fost cu maşina

Un cuplu de pensionari în vârstă de 78 de ani, din provincia Pontevedra, Spania, a primit șase amenzi de la Primăria din Barcelona pentru că ar fi circulat fără autorizație în zonele cu emisii reduse ale orașului, deși cei doi susțin că nu au ajuns niciodată acolo cu mașina.

Carmen și José încearcă încă din septembrie 2024 să lămurească situația care le-a provocat multe griji. Potrivit lui José, mașina sa, un Audi A4 vechi de peste 20 de ani, este folosită foarte rar, doar pentru deplasări prin localitate, și nu părăsește niciodată provincia Pontevedra în care aceştia locuiesc. Prin urmare, când au început să primească primele amenzi pentru presupuse abateri comise pe străzile din Barcelona, cei doi nu au înțeles ce se întâmplă.

Situația s-a complicat pe măsură ce au sosit noi amenzi. După primele trei sancțiuni, cuplul a depus contestații la Primăria din Barcelona și a reușit să obțină anularea lor. Cu toate acestea, în acest an, pensionarii au primit alte trei amenzi pentru aceeași abatere. Au fost nevoiți să depună din nou contestații pentru a demonstra că mașina lor nu se afla în locurile în care ar fi fost comise încălcările regulilor de circulație, potrivit AutoBild.

Suma totală a amenzilor a ajuns la 1200 de euro

Fiecare amendă era în valoare de 200 de euro, astfel că suma totală a ajuns la 1.200 de euro. Toate sancțiunile vizau accesul neautorizat în zona cu emisii reduse din Barcelona. Potrivit informațiilor publicate, trei amenzi au fost emise pentru presupuse abateri pe strada Travessera de les Corts, două pe Avenida de Madrid și una pe Avenida Parallel.

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Explicația erorii a apărut după verificarea fotografiilor care însoțeau amenzile. Francisco José Domínguez, reprezentantul firmei din Bueu care îi asistă pe cei doi pensionari, a observat că într-una dintre imagini apărea ceea ce părea să fie o remorcă sau un tractor.

În fotografie se vedea un număr de înmatriculare cu una dintre cifre parțial ștearsă, ceea ce ar fi putut provoca o confuzie. Astfel, sistemul ar fi putut identifica greșit vehiculul drept autoturismul Audi A4 al pensionarilor.

Potrivit reprezentantului firmei, numărul de înmatriculare din fotografie nu începea cu litera E, dar restul caracterelor coincideau cu cele de pe plăcuța mașinii cuplului. În Spania, tractoarele au un sistem special de înmatriculare, cu litera E urmată de patru cifre și trei litere. Autoturismele folosesc plăcuțe europene standard, cu aceeași combinație de cifre și litere, iar litera E apare în banda albastră din partea stângă.

"Ea nu are tractor, are o mașină", a explicat Domínguez, care consideră că eroarea ar fi apărut în momentul în care camerele din zona cu emisii reduse au identificat numărul vehiculului.

Reprezentantul firmei exclude posibilitatea unui furt de identitate, deși nu poate confirma dacă fotografia a fost sau nu modificată. În opinia sa, amenzile au fost rezultatul unei erori administrative.

Primăria a refuzat să acorde despăgubiri pensionarilor

Toate amenzile au fost anulate, însă Primăria din Barcelona a refuzat să le acorde despăgubiri pensionarilor. Firma care îi reprezintă pe cei doi a depus mai multe contestații și a cerut autorităților să verifice numărul de înmatriculare al vehiculului surprins de camere.

Primele trei amenzi au fost anulate în același timp, însă, câteva luni mai târziu, au sosit alte trei sancțiuni. Pensionarii au fost astfel nevoiți să reia întreaga procedură.

Primăria a respins și cererea de despăgubire în valoare de 150 de euro, depusă pentru acoperirea cheltuielilor legate de pregătirea și trimiterea documentelor necesare contestării amenzilor.

Deși nu au fost obligați să plătească cei 1.200 de euro, pensionarii au pierdut timp cu procedurile administrative, au avut de completat numeroase documente și au trecut printr-o perioadă plină de griji. Cei doi spun că nu înțeleg cum au ajuns într-o asemenea situație.

Primăria din Barcelona recunoaşte posibilitatea unei erori

Primăria din Barcelona susține că ar fi putut fi vorba despre "o eroare izolată" de citire a numărului de înmatriculare.

Sistemul de control al zonelor cu emisii reduse folosește camere care fotografiază vehiculele ce circulă în zonele cu restricții. Imaginile sunt apoi trimise către autoritatea metropolitană din Barcelona (AMB), care verifică dacă vehiculul are autorizație de acces sau beneficiază de o excepție.

Dacă se constată că vehiculul nu îndeplinește condițiile, cazul este trimis către Institutul Municipal de Finanțe (Institut Municipal d'Hisenda), instituția responsabilă de emiterea amenzii și de informarea proprietarului.

Reprezentanții Primăriei susțin, de asemenea, că vehiculul din imagini nu poate fi un tractor, deoarece astfel de utilaje nu au voie să circule pe străzile unde au fost înregistrate presupusele abateri.

În timp ce Carmen și José au fost nevoiți să conteste șase amenzi pentru fapte pe care susțin că nu le-au comis, "adevăratul vinovat nu este deranjat de nimeni", a declarat Domínguez.