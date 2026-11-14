În seara de 12 noiembrie, o femeie din Brașov a fost urmărită, apoi împinsă la pământ și jefuită de un bărbat. Victima a rămas fără telefon și geantă, iar momentul agresiunii a fost surprins de camerele de supraveghere.

Un bărbat de 32 de ani din județul Brașov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi tâlhărit o femeie. Suspectul ar fi urmărit victima, apoi ar fi prins-o cu ambele brațe și ar fi trântit-o la pământ. I-ar fi smuls telefonul mobil și geanta de pe umăr, după care ar fi fugit.

Polițiștii l-au identificat la scurt timp în zona Gării Brașov

Asupra lui au fost găsite și bunurile furate, care au fost restituite femeii.

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Bărbatul de 32 de ani a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar ulterior judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru tâlhărie calificată.