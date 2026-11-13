România a fost astăzi ţara cu două anotimpuri. În sud e zi de vară-n toată regula, cu temperaturi record pentru mijloc de noiembrie. Au fost 28 de grade la Turnu Măgurele, dar la munte turiştii au rămas blocaţi în nămeţi când au incercat să urce din Rânca spre Transalpina. În Braşov, vântul a suflat cu atâta putere că a smuls acoperişul unui bloc şi a devastat terasele din centrul vechi. La noapte se răceşte peste tot, iar mâine ne aşteaptă temperaturi şi cu 20 de grade mai scăzute.

Aproape toată ţara este sub avertizări de vânt puternic. Cel mai rău este la munte, acolo unde, la altitudini înalte, rafalele de vânt depăşesc 150 de kilometri pe oră.

În Braşov, vântul puternic a prăvălit mai mulţi copaci şi a avariat mai multe maşini. O bucată de tablă s-a desprins de pe acoperişul unui bloc.

"Un zgomot foarte mare, o furtună foarte mare, cu beţe, cu tablă, ne-a speriat foarte tare. Ne-a speriat, nu știam unde să mai fugim", spun oamenii.

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Terasele din Piaţa Sfatului au fost luate pe sus de vijelie

"Un vânt puternic azi noapte, au rupt un pic umbrelele, a dărâmat scaune, mese. Chiar și vârful bradului am văzut ca l-a rupt", explică oamenii.

Mai sus, pe Transalpina, trei turişti au avut nevoie de ajutorul salvamontiştilor după ce au rămas blocaţi cu maşina în zăpadă. Atenţi la GPS, nu au mai văzut şi semnele care interziceau accesul pe acel tronson de drum.

Vântul a suflat cu putere şi pe litoral. Dar măcar acolo a fost neaşteptat de cald.

"La Constanța avem parte de temperaturi de 25 de grade și soare generos. Cei care au ieșit la plimbare pe faleză, se pot bucura de vremea frumoasă și de atmosfera unei zile insorite", explică Cristina Niţă, reporter Observator.

"Foarte cald, neașteptat de frumos. Este cald, am venit la mare azi să ne bucurăm de vreme, de mâine se anunță vreme rece", spun oamenii.

Apa mării a fost caldă, un localnic chiar a testat-o

"Apa e minunată, are 15 grade, în atmosferă 22 de grade", a menţionat localnicul.

Maxima zilei s-a înregistrat la Turnu Măgurele: 28 de grade.

Capitala a avut o zi cât un an. În 24 de ore, trecem prin toate anotimpurile. Azi dimineaţă a fost primăvară, la prânz erau temperaturi de vară. Pe seară vin ploile şi se răceşte accentuat ca toamna, iar mâine dimineaţă tremurăm de frig ca iarna.

"La ora la care v-ați băut cafeaua a fost cea mai călduroasă dimineața de 13 noiembrie, însă de mâine avem nevoie de haine mai groase şi impermeabile pentru că în Capitală va ploua și temperaturile vor ajunge la cel mult 10 grade celsius", spune Oana Bogdan, reporter Observator.

"Temperaturile vor scădea semnificativ, vom avea diferenţe de la o zi la cealaltă, de la 10-15 grade, sâmbătă maximele între 4/5 și cel mult 10-12 grade", explică Alina Şerban, meteorolog ANM.

La începutul săptămânii următoare se va încălzi din nou şi vom avea temperaturi peste media perioadei. Spre weekend, ne aşteaptă o altă răcire.