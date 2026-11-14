Protest AUR în Parcul Izvor, pentru susţinerea lui Georgescu. Simion spune că nu e organizator, dar se alătură

Un protest neautorizat are loc, sâmbătă, în Parcul Izvor, începând cu ora 14.00. Solicitarea de autorizare a acestei manifestări a fost făcută de trei persoane fizice, însă Primăria Capitalei a refuzat să dea aviz, în condiţiile în care sâmbătă are loc şi un meci de fotbal al naţionalei României, iar primarul Capitalei spune că specialiştii din primărie au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente.

Tribunalul Bucureşti a respins, vineri, cererea de chemare în judecată a Primăriei Bucureşti, depusă de organizatorii protestului, ca fiind neîntemeiată. Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat că, deşi nu se consideră organizator, se va alătura manifestanţilor, alături de membrii AUR care se află în interiorul Palatului Parlamentului, la o acţiune a partidului. AUR a mai anunţat că liderii Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR) vin la Bucureşti pentru a-l susţine pe George Simion şi vor asista la protestul din parcul Izvor.

AUR a promovat pe reţelele de socializare protestul care are loc sâmbătă în Parcul Izvor.

"PROTEST PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI LIBERTATE", este intitulată manifestaţia din Parcul Izvor, care apare pe paginile de socializare ale organizaţiilor AUR şi care este programată să înceapă la ora 14.00.

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Simion anunţă că va participa la protestul din Parcul Izvor

"Alături de foarte mulţi români, mulţi dintre ei neafiliaţi politic, vom participa mâine, adunarea este la ora 13, începutul la ora 14, la o manifestaţie de susţinere a lui Călin Georgescu", a declarat George Simion, vineri, într-o conferinţă de presă.

"Eu trebuie să-i reprezint pe aceşti oameni şi de asta eu mâine voi ieşi din clădirea Parlamentului şi mă voi alătura manifestanţilor. Aşa că stau la dispoziţia acestor instituţii să găsim o cale. Eu, ca reprezentant legal al lor, al manifestanţilor, pentru că m-au votat mulţi dintre ei, îmi pun la dispoziţie toată capacitatea ca să decurgă manifestaţia de mâine fără probleme. Mai mult de atât, nu ştiu ce pot face. Mă pun la dispoziţia instituţiilor statului ca manifestaţia de mâine să se desfăşoare cum trebuie şi să asigurăm siguranţa, protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu", a explicat George Simion.

Ciucu: Nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, declara, joi, că nu ştie să fi primit din partea AUR vreo cerere de autorizaţie pentru manifestaţia de sâmbătă, menţionând că o comisie din specialişti din primărie evaluează aceste cereri, pentru că "nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa".

"Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie", a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat dacă a avizat manifestaţia de sâmbătă din Parcul Izvor.

El a precizat că aceste lucruri nu ţin de primar ci decizia o iau specialiştii.

"Aceste lucruri le fac specialiştii, care evaluează nişte riscuri. Ştiu că e un meci foarte important şi aceşti specialişti, până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, Comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie de specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred. Şi atunci, în mod responsabil, de aceea este o comisie şi nu un singur om care avizează. Şi o avizează în baza unor date prezentate", a spus Ciucu.

Primarul a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

Vineri, Primăria Capitalei anunţa că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie, solicitat de trei persoane.

PNL a solicitat Guvernului şi MAI să ia toate măsurile pentru respectarea legii şi menţinerea ordinii publice în Bucureşti, în contextul manifestaţiei de sâmbătă anunţate de AUR, formaţiunea precizând că Guvernul PSD şi liderii AUR sunt răspunzători de eventuale vandalisme.

"Extremiştii trebuie împiedicaţi să transforme Capitala României în scena unor violenţe publice de tipul celor pe care le-am văzut săptămânile trecute în Franţa, Italia sau Belgia", mai spune PNL.