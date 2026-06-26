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Drumul către litoralul bulgăresc, mai scump din august. Care sunt noile taxe

Drumul către litoralul bulgăresc, mai scump din august. Care sunt noile taxe - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.06.2026, 13:00 | Modificat la 26.06.2026, 13:06

Drumul către litoralul Bulgariei ar putea fi mai scump de la începutul lunii august.    

Potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere, vinieta electronică anuală va creşte de la aproape 50 de euro la 64 euro. Nici opţiunile pe termen scurt nu scapă de valul de scumpiri.

Vinieta de weekend va creşte de la 5 euro, cât este în prezent, la 6,60 de euro, iar abonamentul de o zi va creşte şi el cu un euro, de la 4 la 5 euro.

Amenda pentru cei prinşi fără vinietă va creşte şi ea de la aproape 36 de euro la 46,50 de euro, dacă acestea sunt plătite la timp.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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