Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi o "operaţiune de influenţă" de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu scopul de a pune presiune pe Moscova pentru a pune capăt războiului.

Zelenski vrea să oblige Rusia la pace: intensifică atacurile şi presiunea asupra Moscovei timp de 40 de zile - Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi o "operaţiune de influenţă" de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu scopul de a pune presiune pe Moscova pentru a pune capăt războiului, relatează EFE şi DPA.

Zelenski a anunţat pe conturile sale de social media că s-a întâlnit cu şeful SBU, general-maiorul Ievheni Hmara, care l-a informat despre atacurile cu rază medie şi lungă de acţiune împotriva unor ţinte din spatele liniilor ruse şi despre activităţile de pe front.

"Am aprobat o operaţiune de influenţă de 40 de zile din partea SBU împotriva statului agresor cu scopul de a-l obliga să pună capăt războiului", a dezvăluit preşedintele ucrainean, fără să ofere mai multe detalii despre natura acestei operaţiuni.

Articolul continuă după reclamă

În ultimele luni, a subliniat Zelenski, SBU a dat dovada de "cea mai înaltă performanţă" în apărarea poziţiilor ucrainene pe front prin utilizarea mai multor tipuri de drone.

Potrivit mai multor analişti, în ultimele săptămâni, Ucraina a reuşit să-şi îmbunătăţească situaţia pe front, iar Kievul afirmă că, în luna mai, a recuperat mai mult teritoriu decât a pierdut, pentru prima dată din 2023.

În discursul său zilnic către populaţie, preşedintele ucrainean a afirmat miercuri că peste 60 de regiuni din Rusia se confruntă cu o penurie de combustibil din cauza atacurilor ucrainene aproape zilnice cu drone asupra infrastructurilor de rafinare şi stocare a petrolului.