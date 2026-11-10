Musk s-ar putea alătura delegaţiei lui Trump la summitul APEC. Prezenţa lui Huang, incertă

Mai mulţi oameni de afaceri americani de prim-plan, între care Elon Musk, sunt aşteptaţi să se alături delegaţiei preşedintelui american Donald Trump în China la summitul APEC de săptămâna viitoare, relatează marţi South China Morning Post, precizând că participarea CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, este incertă, relatează Reuters.

Huang a purtat anterior discuţii pentru a se alătura delegaţiei, dar participarea sa este acum sub semnul îndoielii, menţionează articolul, citând surse, în contextul unei controverse recente care a determinat Consiliul de Administraţie al Nvidia să investigheze dacă el a fost ţinta unei operaţiuni străine de spionaj. Acesta a luat duminică decizia de a deschide o anchetă, după un articol în care se menţiona că are o relaţie apropiată cu o femeie chineză de afaceri care a transmis informaţii Beijingului.

Summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) este programat pe 18 şi 19 noiembrie în oraşul chinez Shenzen.

Întrebat duminică dacă îl va lua pe Jensen Huang în călătoria sa din Asia de săptămâna viitoare, Trump a spus: "Nu ştiu, dar eu cu siguranţă l-aş lua".

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Managerii mai multor companii americane l-au însoţit pe Trump în călătoria sa din China din luna mai, inclusiv Michael Miebach de la Mastercard, Elon Musk de la Tesla, precum şi CEO-ul Nvidia Jensen Huang.

Adăugarea lui Huang la delegaţie a fost în mod special importantă pentru Nvidia, care a făcut eforturi pentru a primi permisiunea autorităţilor de reglementare pentru a vinde cipurilor sale H200 pentru Inteligenţă Artificială în China, scrie Reuters.

Deşi Huang este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump în Silicon Valley, recenta controversă a făcut ca relaţia preşedintelui cu CEO-ul Nvidia să fie atent monitorizată, notează Reuters.