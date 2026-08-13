Erupţia vulcanului Etna a blocat zeci de mii de turişti pe cea mai mare insulă din Mediterana. Aproape 1.000 de curse aeriene au fost anulate sau deviate pe aeroportul din Catania. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuieşte pe românii aflaţi în Siclia să nu meargă la aeroport decât dacă sunt anunţaţi de compania aeriană.

Pe aeroportul din Catania, 300 de turişti blocaţi caută cu disperare o soluţie pentru a prinde un zbor din alt oraş de pe insulă. Cei care nu îşi permit să achite sute de euro, se roagă la un miracol din partea naturii. Până atunci, aşteaptă întinşi pe bagaje sau pe băncile din aeroport.

Turiştii rămaşi în oraş au profitat măcar de spectacolul naturii

Problemele au început de sâmbătă, după o nouă erupţie spectaculoasă a vulcanului Etna. Râuri de lavă s-au format la peste 2.700 de metri altitudine. Până luni, aeroportul Catania a funcţionat cu intermitenţe. În ultimele trei zile însă, nu a mai zburat nici un avion de aici. Cursele au fost suspendate şi pe aeroportul Comiso sau în Malta. Vacanţele a cel puţin 30.000 de turişti au fost date peste cap de norul de cenuşă. Hotelierii se tem că pierderile din turism vor ajunge la 24 de milioane de euro.

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Turiştii rămaşi în oraş au profitat măcar de spectacolul naturii. Zeci de oameni urcă seară de seară pe versanţii vulcanului pentru a fotografia râul de lavă sau norul de cenuşă, în ciuda avertismentelor autorităţilor. Etna, cel mai înalt vulcan din Europa, erupe de zeci de ori în fiecare an, lucru care perturbă traficul aerian pe insula Siclia.