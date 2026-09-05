Europa nu este pregătită pentru un război de uzură cu Rusia, avertizează oficialii din domeniul apărării

Europa nu ar fi pregătită în acest moment pentru un război de uzură cu Rusia. Planificatorii din domeniul apărării care colaborează cu NATO avertizează că lipsa de pregătire a populației și sprijinul politic fragil pentru un conflict de lungă durată ar putea limita capacitatea Europei de a face față unui astfel de scenariu, relatează The Guardian.

Pesimismul reflectă îngrijorarea că Rusia ar putea câștiga așa-numitul "război hibrid" cu Europa, limitând opțiunile de care dispun planificatorii militari ai NATO în cazul unui conflict armat, potrivit The Guardian.

Creșterea sprijinului acordat forțelor populiste din principalele puteri militare europene pune, de asemenea, în pericol propunerile privind formarea unui grup de cinci țări europene, printre care și Regatul Unit, care să preia un nou rol de coordonare, în contextul în care SUA se pregătesc să-și reducă angajamentele față de apărarea convențională a Europei.

Reprezentanții ministerelor Apărării, care au luat cuvântul în cadrul unui forum organizat de Conferința de Securitate de la Munchen (MSC), una dintre cele mai importante organizații din domeniul securității, au afirmat că publicul european s-ar putea să nu fie dispus să accepte un război de lungă durată. În aceste condiții, NATO ar putea fi nevoită să-și concentreze planurile asupra unui conflict relativ scurt.

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Critici privind modul în care este pregătită populația

Un fost membru al cabinetului britanic a recunoscut că Occidentul s-a descurcat "dezastruos" în a-și informa publicul cu privire la amploarea conflictului hibrid cu Rusia. Un alt diplomat britanic a afirmat că prim-miniștrii britanici care s-au succedat la putere nu au făcut suficient pentru a explica amploarea amenințării.

Aceștia au afirmat că situația i-a lăsat pe miniștri în fața unei sarcini deloc de invidiat: aceea de a convinge alegătorii nepregătiți să accepte reducerea cheltuielilor sociale pentru a finanța apărarea.

"Nivelul dezbaterii a fost la nivelul unei grădinițe", a recunoscut diplomatul britanic.

Criticile din mediul privat au fost alimentate de incapacitatea guvernului britanic de a include, în cadrul Revizuirii Strategice a Apărării din 2025, un apel la lansarea unui dialog național privind amploarea amenințărilor la adresa securității cu care se confruntă Europa și la consolidarea rezilienței naționale.

Europa ar putea pierde "războiul hibrid" cu Rusia

Un al doilea diplomat a afirmat că dispariția liniei de demarcație din timpul Războiului Rece cu Rusia a permis Moscovei să exploateze fără restricții temerile opiniei publice europene, atât din stânga, cât și din dreapta. Aceste remarci dezvăluie o îngrijorare mai amplă în rândul politicienilor europeni de rang înalt, care se tem că ar putea pierde așa-numitul "război hibrid" cu Rusia. Acest lucru s-ar putea reflecta în ascensiunea mișcărilor populiste de dreapta la alegerile de anul viitor din Polonia, Franța și Italia.

Majoritatea partidelor populiste, inclusiv partidul german Alternative für Deutschland (AfD), manifestă simpatie față de Rusia și doresc încetarea conflictului din Ucraina.

Discuția din cadrul MSC - desfășurată conform unor reguli care interzic identificarea vorbitorilor - a căpătat un caracter și mai urgent după ce, în această săptămână, guvernul german a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, care ar fi avut loc luna trecută.

Unul dintre suspecții implicați în atacul din 4 august, în urma căruia a explodat o dronă, a fost identificat ca fiind un cetățean din Belarus cu pașaport rus, despre care se crede că a intrat în Europa cu o viză turistică italiană.

Europa caută o nouă formulă de cooperare militară

MSC, o fundație independentă, dar influentă, promovează ideea unei colaborări mult mai strânse între cele cinci principale puteri militare europene. Aceasta ar reprezenta o modalitate de a aduce Regatul Unit, care nu mai face parte din UE, în centrul planificării apărării europene.

În următoarele câteva luni sunt așteptate decizii la Washington privind desfășurarea trupelor americane, decizii care ar putea, în practică, să lase Europa să se ocupe singură de propria apărare convențională. Însă amploarea războiului hibrid și impactul potențial al alegerilor de anul viitor, precum și ascensiunea partidului AfD în Germania, asupra planurilor de consolidare a coordonării apărării europene au fost descrise în cadrul conferinței drept "elefantul din cameră".

Una dintre propuneri este ca UE să publice o declarație comună privind amenințarea rusă, pe care forțele populiste ar fi nevoite să o accepte sau să o respingă.

Grupul E5 al miniștrilor europeni ai Apărării se reunește deja în mod regulat, dar se află încă în fazele incipiente ale procesului de ajungere la un acord privind modul de achiziționare în comun a unor capacități precum apărarea aeriană și antirachetă integrată, loviturile de precizie la distanță mare și sistemele spațiale de avertizare timpurie, toate acestea fiind furnizate în prezent în mare parte de SUA.