Rusia se aşteaptă ca, în următorii 4 ani, China să cumpere peste 60% din gazele sale naturale exportate

Rusia estimează că Beijingul va cumpăra, până în 2030, peste 60% din gazele naturale exportate de Moscova. Declarația a fost făcută de vicepremierul rus Alexander Novak, vineri, la Forumului Economic Estic de la Vladivostok, în cadrul Forumului de afaceri energetic ruso-chinez.

Vladimir Putin şi Xi Jinping la summitul din Kârgâzstan, 1 septembrie 2026 - Profimedia

Până în 2030, peste 60% din toate exporturile de gaze ale Rusiei vor merge către piaţa chineză, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, potrivit RIA.

"Până în 2030, potrivit estimărilor noastre, China va reprezenta peste 60% din totalul exporturilor de gaze ale Rusiei", a spus Novak.

Oficialul rus susţine că, numai în acest an, Rusia şi-a majorat cu 25% livrările de gaze către China, menţinându-şi poziţia de principal furnizor de acest tip de combustibil pentru gigantul asiatic.

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De asemenea, Novak a susţinut că exporturile ruseşti de gaze naturale lichefiate (GNL) către China "înregistrează o creştere record".

"În ultimul deceniu, volumul exporturilor a crescut de peste 50 de ori, iar Rusia a devenit unul dintre cei mai importanţi trei vânzători de gaze naturale lichefiate pe piaţa chineză", a spus Alexander Novak, subliniind că grupurile chineze sunt implicate în proiecte majore în acest sector în zona Arctică a Rusiei.

Novak a adăugat că "următoarea etapă a cooperării constă în a face colaborarea energetică mai rezistentă la factorii externi". "Pentru a realiza acest lucru, trebuie să dezvoltăm infrastructura proiectelor transfrontaliere: construirea şi modernizarea conductelor de gaze şi petrol, a instalaţiilor portuare, a instalaţiilor energetice, a coridoarelor de transport şi logistică şi a asigurărilor", a afirmat oficialul rus.

Vicepremierul Novak a adăugat că, în contextul actual al sancţiunilor occidentale, care au obligat Rusia să caute pieţe alternative în Asia, în special în China şi India, "94% din exporturile de petrol rusesc se îndreaptă către ţări prietene".

"Având în vedere întreruperile aprovizionării din Orientul Mijlociu din cauza escaladării situaţiei militare şi politice (din Iran), companiile ruseşti şi-au demonstrat încă o dată capacitatea de a garanta livrări neîntrerupte pe termen lung şi la preţuri corecte de piaţă", a spus Novak.

El a subliniat că "cel mai important lucru pe care Rusia îl oferă pieţei internaţionale, pe lângă resursele sale, este fiabilitatea".

Novak: Rusia va livra Chinei 50 de miliarde de metri cubi de gaze în 2026

Într-un interviu pentru Vesti, Novak a spus că Rusia intenționează să livreze Chinei aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de gaze în 2026.

"Numai către Republica Populară Chineză vom livra în acest an aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de gaze prin Forța Siberiei 1 și încă 10 miliarde de metri cubi prin Kazahstan", a precizat el.

El a adăugat că acest lucru a devenit posibil datorită gazoductului Forța Siberiei 1, pus în funcțiune în 2019. Potrivit lui, Rusia a ajuns în prezent la capacitatea de 39 de miliarde de metri cubi pe an.

Novak a mai afirmat că Rusia livrează în regiunea Asia-Pacific aproximativ 80% din petrolul pe care îl exportă în total.

Ziarul financiar rus Vedomosti relata pe 1 septembrie, citând datele unui grup de cercetare, că exporturile rusești de gaze petroliere lichefiate, propan, butan, izobutan și altele, au crescut în perioada ianuarie-iunie 2026 cu 16% față de primul semestru al anului trecut și au ajuns la 2,16 milioane de tone.

Președintele consiliului de administrație al Gazprom, Aleksei Miller, a anunțat la finalul lunii iunie că, în 2027, compania intenționează să lanseze o nouă rută de export de gaze către China prin Orientul Îndepărtat.