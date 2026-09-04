Armata britanică nu-și mai permite exerciții militare. A suspendat o parte din ele ca să facă economii de bani

Armata britanică s-a văzut obligată să suspende din exerciții militare pentru a face economii. A anulat o parte din antrenamentele programate în următoarele luni, din cauza creșterii costurilor legate de combustibil și muniție, peste sumele prevăzute în buget. Informația apare la scurt timp după ce Vladimir Putin a amenințat voalat că Rusia ar putea ataca ținte militare britanice.

Soldaţi britanici, la un exerciţiu militar cu drone în Ţara Galilor, 10 iulie 2026 - Profimedia

Armata britanică a primit ordin să suspende exercițiile militare care nu sunt esențiale pentru a face economii, relatează Times și BBC.

Armata britanică suspendă o parte din exercițiile militare programate în următoarele luni

Militarii care se pregătesc să fie desfășurați în misiuni sau care se află deja în misiune, cei aflați în stare de alertă ori în structuri de reacție rapidă vor continua să se antreneze în mod normal.

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Însă exercițiile colective de instruire pentru unitățile staționate în Regatul Unit sunt suspendate pentru cea mai mare parte din restul anului din cauza presiunilor bugetare. Printre exercițiile anulate se numără cele care implică tancuri și elicoptere Apache.

Armata nu a negat reducerile. A transmis însă că prioritizează un regim de instruire bazat pe lecțiile învățate din războiul din Ucraina, inclusiv în ceea ce privește războiul cu drone și modernizarea.

"Instruirea noastră continuă și prioritizăm activitățile care contribuie cel mai direct la nivelul de pregătire, capacitatea de desfășurare și eficiența operațională. De asemenea, investim 2 miliarde de lire sterline pentru a transforma instruirea armatei britanice în următorii 15 ani", a transmis un purtător de cuvânt al armatei.

Guvernul britanic caută banii pentru apărare

Premierul Andy Burnham se află sub presiune pentru a majora cheltuielile de apărare la 3% din PIB până în 2030 și la 3,5% până în 2035.

Deşi a promis că va cheltui tot mai mult pentru apărare, guvernul britanic încă nu a explicat de unde va lua toți banii necesari.

Președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Comunelor, deputatul laburist Tan Singh Dhesi, a avertizat miercuri că este imperativ să se investească în forțele armate.

Totodată i-a cerut premierului "să se angajeze de urgență să stabilească o cale pentru atingerea unui nivel al cheltuielilor pentru apărare de 3% din PIB până în 2030, ceea ce, așa cum a remarcat pe bună dreptate cancelarul său (n.r. ministrul britanic de Finanțe, funcţie ocupată în prezent de fostul ministru al Apărării), este esențial pentru siguranța țării noastre".

Ca o ironie, actualul cancelar, John Healey, funcţie din care se ocupă de cheltuielile publice, a demisionat în iunie din guvernul lui Keir Starmer, din funcția de ministru al Apărării, în semn de protest că apărarea nu este finanţată în mod adecvat.

Însă, din noua sa funcție, Healey a spus că aşteaptă rectificarea bugetară de anul viitor şi apoi va prezenta un plan pentru a aloca apărării 3,5% din PIB până în 2035, aşa cum au promis laburiştii.

Pe 28 octombrie, el va prezenta primul buget de stat de când a devenit ministru de Finanțe. Healey trebuie să găsească aproximativ 1,4 miliarde de lire sterline în plus în fiecare an, timp de trei ani, pentru a putea plăti planul de investiții în apărare.

Replica lui Putin întrebat dacă va ataca infrastructura militară în UK: E un secret militar

Întrebat de jurnaliști, pe 1 septembrie, dacă Rusia ia sau nu în calcul posibile atacuri asupra unor obiective militare britanice, preşedintele rus Vladimir Putin a răspuns cu o amenințare voalată: "E un secret militar".

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