Europa riscă penurie de combustibili și energie de luna viitoare. Scenariu sumbru lansat de Shell

Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibili şi energie din aprilie dacă strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, a avertizat directorul general al Shell, una dintre cele mai mari companii petroliere din lume, scrie The Guardian.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 12:44
Prețul petrolului a coborât miercuri sub 100 de dolari pe baril, după ce la începutul săptămânii urcase la 114 dolari. Scăderea a venit pe fondul informațiilor potrivit cărora Casa Albă ar fi trimis Iranului un plan de pace în 15 puncte. Joi, petrolul a urcat din nou la 104 dolari pe baril, în urma mesajelor contradictorii dintre SUA și Iran privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, fără reluarea livrărilor de țiței din Golf către piețele internaționale prin strâmtoarea Ormuz, Europa ar putea începe să resimtă o ciză serioasă de combustibili fosili în doar câteva săptămâni, a avertizat şeful Shell.

Efectele crizei s-au văzut mai întâi în sudul Asiei, apoi în sud-estul și nord-estul Asiei, iar în aprilie presiunea s-ar putea muta tot mai mult spre Europa. Potrivit directorului Shell, criza a intrat deja în a patra săptămână și afectează în special kerosenul, al cărui preț s-a dublat de la începutul conflictului. Următorul produs care ar putea intra sub presiune este motorina, iar apoi benzina, mai ales odată cu apropierea sezonului de vacanțe și deplasări din SUA și Europa.

Penuria, la finalul lunii aprilie - începutul lunii mai

Avertismentul a fost susținut și de ministrul german al economiei, Katherina Reiche. Ea a declarat că penuria de energie ar putea apărea spre sfârșitul lunii aprilie sau în luna mai, dacă situația nu se rezolvă.

Reiche a mai spus că decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară a fost o mare greșeală și că importurile mai mari de gaze aduse cu nave speciale din alte regiuni ar putea fi o parte importantă a soluției.

Această criză ar putea împinge economia mondială într-o recesiune prelungită dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, avertizează un alt expert în energie. Într-un interviu pentru BBC, Larry Fink, şeful BlackRock, a spus că există două variante: fie conflictul se încheie și prețul petrolului revine la nivelul de dinaintea crizei, în jur de 70 de dolari pe baril, fie tensiunile continuă și împing petrolul spre noi recorduri.

Ar putea urma ani întregi în care petrolul să rămână peste 100 de dolari pe baril, chiar aproape de 150 de dolari, ceea ce ar avea efecte grave asupra economiei globale și ar putea duce la o recesiune puternică.

criza energie criza carburanti razboi orientul mijlociu razboi iran
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e "frumos, deștept și bogat!"
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: "Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta"
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: "Vreau doar să plec în pace"
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
