După micii şi grătarele de 1 Mai este binevenit un detox. Cu toţi simţim nevoia unor preparate mai uşoare. Salatele ar putea fi un exemplu. Însă, pare se că am avea, un trend culinar deja. Un ingredient cunoscut revine în forță în bucătării și în diete. Halloumi, o brânză de origine cipriotă, perfectă pentru preparate rapide și gustoase.

Sfârâitul ușor de pe grătar și mirosul fin anunță un preparat care câștigă rapid teren în bucătăriile românilor: halloumi. Brânza originară din Cipru e tot mai prezentă în farfurii, fie la mesele de acasă, fie în restaurante.

Cu creativitate şi imaginaţie putem găti mâncăruri delicioase şi aspectuoase, dulci sau sărate.

”Facem un desert, un desert cu hallomi, miere de albine, suc de portocală şi o să punem pe final miez de nucă şi alune de caju. Poate fi folosită aşa în starea ei naturală, poate fi pusă pe grătar, poate fi prăjită, poate fi dată cu miere de albine şi servită ca un aperitiv”, spune Giovanni, chef.

Iar odată ce e descoperit gustul:

”A ajuns ca un brand, ca şi un produs aproape românesc. A început să fie cerută chiar şi la restaurante, la nunţi. Cel puţin în ultimii 2-3 ani se vede diferenţă mare faţă de când am început noi în urmă cu 6 ani”, spune Ciprian Zavate, importator.

”În general toate produsele pe care le-am adus pe site şi pe care le comercializăm, le-am adus spre testare. Noi în familie, rude, prieteni am încercat şi dacă a fost ok şi am ţinut cont şi de părerea celorlalţi am adus”, spune Elena Zavate, importator.

Partea bună? Halloumi vine la pachet cu multe beneficii pentru sănătate.

”Este o sursă importantă de vitamine şi minerale printre care calciu, magneziu, zinc, vitamina A şi vitaminele din grupul B. Brânza hallomi datorită conţinutului ridicat de proteine, aproximativ 21 de grame pe suta de grame de produs o face o alternativă sănătoasă pentru persoanele care nu consumă carne”, spune Daniela Bălănucă, dietetician.

Preţul unei bucăţi de brânză Halloumi variază între 27 de lei şi 72 de lei, în funcţie de gramaj.

