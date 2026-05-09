România face un pas important în promovarea turismului cultural și spiritual. Ministerul Culturii a inclus Peisajul Monastic Vânători-Neamț pe lista UNESCO. Zona, situată în județul Neamț, este recunoscută ca destinație de pelerinaj, însă oferă posibilităţi infinite pentru turişti.

În inima Moldovei, acolo unde pădurile par nesfârșite, iar liniștea este întreruptă doar de cântecul păsărilor, Parcul Natural Vânători-Neamț face un pas important spre recunoașterea internațională: zona a fost inclusă pe lista provizorie UNESCO.

Parcul se întinde pe mai bine de 30.000 de hectare și adună într-un singur loc păduri vechi, animale protejate prin lege, dar și alte atracții turistice.

Odată ajuns în Ținutul Zimbrului, poți descoperi obiective istorice și culturale importante, precum Cetatea Neamțului, muzee, case memoriale și mănăstiri cu o viață monahală neîntreruptă de secole. De asemenea, te poți bucura de natură, care oferă priveliști spectaculoase.

"Sunt situri culturale, naturale și situri mixte, acesta ar îmbina naturalul cu culturalul. Aceste comunități monahale au peste 800 de ani de viață monastică continuă în zonă datorită modului lor aparte de a trăi", a declarat Sebastian Cătănoiu, Romsilva Parc Natural Vânători-Neamț.

"Cu siguranță va influența direct serviciile oferite, infrastructura oferită, pentru că vor trebui să fie adaptate unui consum cultural nu neapărat nou, cât la un nivel mai ridicat", a declarat Geanina Fedeleș, președinte Asociația Ținutul Zimbrului.

Proprietarii pensiunilor din zonă se gândesc însă cu bucurie la valul de turiști care le-ar putea călca pragul. Și admiră ținutul...

"Nu face decât să atragă mai mulți turiști care doresc liniște", a declarat Neculai Ciulu, director complex turistic.

"E o natură extraordinară, sunt păstrate toate monumentele.", spune un turist.

Dosarul de nominalizare urmează să fie depus. Specialiștii spun că sunt șanse mari să rămânem pe lista UNESCO.

"Comparația acestui loc va fi făcută cu astfel de situri, precum Muntele Athos sau Meteora. Șansele există, mai ales că este în continuare un peisaj viu", a declarat Irina Iamandescu, director monumente istorice la Institutul Național al Patrimoniului.

Pe lista UNESCO din România se află Delta Dunării, satele cu biserici fortificate din Transilvania, Sarmizegetusa și Roșia Montană.

