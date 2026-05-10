Cuplu de români, arestat în Spania pentru uciderea fostului iubit al femeii

Un român și o româncă au fost arestați în Spania, acuzați că l-au ucis pe fostul iubit al femeii, cetățean român și el, într-o casă pe un câmp din localitatea La Almunia de Doña Godina, în provincia Zaragoza.

Potrivit El Periodico del Aragon, cei doi au fost găsiți în gara Estación Delicias din Zaragoza, în timp ce încercau să fugă în Romania, la câteva zile după comiterea crimei. Ancheta a început în seara zilei de marți, 5 mai 2026, după ce autoritățile au aflat de moartea unui bărbat. Trupul bărbatului a fost descoperit însă abia vineri, la scurt timp după arestarea suspecților.

Până atunci, în localitățile din comarca Valdejalón circulau doar zvonuri despre o posibilă înjunghiere petrecută în Ricla, fără informații confirmate. Nici în La Almunia de Doña Godina nu se știa nimic oficial. Primarul localității, Noé Latorre, a declarat că ancheta a fost desfășurată cu maximă discreție.

Femeia a depus mai multe plângeri împotriva victimei

Investigația a fost coordonată de echipa de Poliție Judiciară din La Almunia de Doña Godina, care a început cercetările marți seara, după ce au primit un pont despre moartea bărbatului, împotriva căruia Andreea depusese anterior mai multe plângeri. În operațiunile de căutare au fost implicate inclusiv unitatea subacvatică GEAS, echipele Greim și serviciul canin. Un câine specializat în detectarea cadavrelor, adus de la Madrid, a găsit trupul victimei într-o zonă apropiată de locul crimei.

În prezent, Andreea şi Daniel, cei doi suspecți, se află în arest și urmează să fie prezentați în fața instanței din La Almunia de Doña Godina. Ancheta este încă în desfășurare, iar autoritățile așteaptă rezultatele autopsiei efectuate la Institutul de Medicină Legală din Aragón. Potrivit primelor informații, crima ar fi fost comisă cu o armă albă, din cauza leziunilor descoperite pe corpul victimei.

Este a doua crimă comisă în comarca Valdejalón în mai puțin de șase luni. În decembrie, un bărbat din Urrea de Jalón a fost torturat și ucis într-un parc fotovoltaic din Plasencia de Jalón. În luna martie, Guardia Civil a arestat trei suspecți în acel caz, identificați cu ajutorul camerelor termice ale instalației fotovoltaice.

