Ucigaşul elevei de 18 ani din Bihor şi-a recunoscut fapta imediat ce a fost prins de poliţişti, după şase ore de căutări. Individul lucra ca cioban la ferma unde Alicia făcea practică şi spune că gelozia l-a îndemnat să ucidă. Fusese eliberat condiţionat anul trecut după aproape 15 ani de închisoare tot pentru crimă. Judecătorii l-au considerat reeducat.

Ghemuit în lanul de rapiţă, ucigaşul din Bihor a fost descoperit cu ajutorul unei camere cu termoviziune. Ghidaţi din elicopter, zeci de jandarmi şi poliţişti l-au încercuit şi au sărit pe el.

A urmat încătuşarea şi târârea individului până la un drum comunal. În faţa poliţiştilor, a recunoscut că a ucis-o pe Alicia, eleva de 18 ani, care venise în practică la ferma de capre unde el lucra ca cioban.

A ucis din gelozie

Peste 150 de poliţişti şi jandarmi l-au căutat vreme de şase ore pe individul considerat deosebit de periculos.

"Arma a fost găsită în apropierea zonei faptei. Este posibil, nu pot să comentez încă, că nu a fost interogat", a declarat Alin Hanis, şeful IPJ Bihor.

Făptaşul a fost readus azi, la locul crimei, pentru reconstituire, cu un bandaj în jurul gâtului. De acolo a ajuns direct în faţa instanţei.

"N-am vrut (n.r să o ucid)! Din gelozie! Da, îmi pare rău!", a declarat criminalul.

"Aici e copilul meu", spune mama fetei.

Mama Aliciei strânge în braţe perna fiicei sale. Tatăl este revoltat că patronul fermei nu i-a avertizat că individul îi dădea târcoale fiicei lor.

"Dacă băiatul ăla s-a dat la ea, el trebuia să observe sau nevastă-sa. Imposibil să nu vadă şi trebuia să ne anunţe pe mine şi pe nevastă-mea. Eu cu nevasta mea n-am ştiut de nicio relaţie. N-am ştiut de nicio relaţie, pentru că dacă noi ştiam, noi nu o lăsam la practică", a declarat Incze Zsolt, tatăl fetei.

"Păcat de săraca de fetiţă, că era tânără. Taică-său era un domn cumsecade", spune un sătean.

În 2010, individul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a a tâlhărit şi a ucis un bătrân. Anul trecut, a fost eliberat condiţionat de judecătorii din Satu Mare. Azi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

