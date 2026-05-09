Video A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul

Ucigaşul elevei de 18 ani din Bihor şi-a recunoscut fapta imediat ce a fost prins de poliţişti, după şase ore de căutări. Individul lucra ca cioban la ferma unde Alicia făcea practică şi spune că gelozia l-a îndemnat să ucidă. Fusese eliberat condiţionat anul trecut după aproape 15 ani de închisoare tot pentru crimă. Judecătorii l-au considerat reeducat.

de Georgiana Botez

la 09.05.2026 , 19:23
Galerie (3)
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ghemuit în lanul de rapiţă, ucigaşul din Bihor a fost descoperit cu ajutorul unei camere cu termoviziune. Ghidaţi din elicopter, zeci de jandarmi şi poliţişti l-au încercuit şi au sărit pe el.

A urmat încătuşarea şi târârea individului până la un drum comunal. În faţa poliţiştilor, a recunoscut că a ucis-o pe Alicia, eleva de 18 ani, care venise în practică la ferma de capre unde el lucra ca cioban.

A ucis din gelozie

Articolul continuă după reclamă

Peste 150 de poliţişti şi jandarmi l-au căutat vreme de şase ore pe individul considerat deosebit de periculos.

"Arma a fost găsită în apropierea zonei faptei. Este posibil, nu pot să comentez încă, că nu a fost interogat", a declarat Alin Hanis, şeful IPJ Bihor.

Făptaşul a fost readus azi, la locul crimei, pentru reconstituire, cu un bandaj în jurul gâtului. De acolo a ajuns direct în faţa instanţei.

"N-am vrut (n.r să o ucid)! Din gelozie! Da, îmi pare rău!", a declarat criminalul.

"Aici e copilul meu", spune mama fetei.

Mama Aliciei strânge în braţe perna fiicei sale. Tatăl este revoltat că patronul fermei nu i-a avertizat că individul îi dădea târcoale fiicei lor.

"Dacă băiatul ăla s-a dat la ea, el trebuia să observe sau nevastă-sa. Imposibil să nu vadă şi trebuia să ne anunţe pe mine şi pe nevastă-mea. Eu cu nevasta mea n-am ştiut de nicio relaţie. N-am ştiut de nicio relaţie, pentru că dacă noi ştiam, noi nu o lăsam la practică", a declarat Incze Zsolt, tatăl fetei.

"Păcat de săraca de fetiţă, că era tânără. Taică-său era un domn cumsecade", spune un sătean.

În 2010, individul a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a a tâlhărit şi a ucis un bătrân. Anul trecut, a fost eliberat condiţionat de judecătorii din Satu Mare. Azi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Georgiana Botez Like
crima bihor ucigas politisti ferma
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați
A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.