Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din telenovele ca Secretul Mariei sau Vocea Inimii, a murit la 56 de ani

de Alex Prunean

la 09.05.2026 , 14:50
Potrivit Cluj24, actorul se afla la București, la filmări, în momentul în care i s-a făcut rău. Acesta ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Cine a fost Ioan Isaiu

Născut pe 25 august 1969, la Hunedoara, Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001, revenind în instituție începând cu anul 2017. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean, în spectacole regizate de nume importante precum Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Printre cele mai recente apariții ale sale s-au numărat spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

Roluri în telenovele și producții TV cunoscut. Publicul larg l-a cunoscut și din seriale și telenovele românești precum Secretul Mariei sau Vocea Inimii, difuzate de Antena 1.

