Cât câștigă un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: "Nici cei apropiați nu mă cred"

Carburanții continuă să se scumpească în Croația, iar efectele sunt resimțite imediat de șoferi. În spatele prețurilor tot mai mari, micii distribuitori trag un semnal de alarmă. Profitul a ajuns la un nivel minim, iar unii spun că lucrează la limita supraviețuirii.

de Redactia Observator

la 10.04.2026 , 11:28
Scumpiri în lanț la carburanți. Profit de 1 cent pe litru pentru micii distribuitori

De la miezul nopții, prețurile la carburanți în Croația au crescut din nou, iar consumatorii resimt imediat efectele. Un plin mediu de motorină s-a scumpit cu șase euro într-o singură zi, iar în ultimele două săptămâni costul total a crescut cu 15 euro, potrivit publicaţiei Blic.

Și benzina s-a scumpit, în timp ce motorina albastră a înregistrat o creștere semnificativă.

Deși prețurile ar fi fost și mai mari fără intervenția autorităților, presiunea rămâne ridicată, mai ales pentru micii distribuitori, care se confruntă cu dificultăți în a ține pasul cu piața.

Micii distribuitori, prinși între costuri și prețuri reglementate

Kresimir Babic, proprietarul unei mici benzinării din Nova Kapela, în apropiere de Slavonski Brod, spune că situația a devenit aproape imposibilă.

Acesta explică faptul că nu mai vinde motorină albastră, deoarece ar însemna pierderi directe: "nu vând motorină albastră pentru că asta ar însemna să lucrez în pierdere".

Potrivit acestuia, citat de presa locală, "de mâine câștigul meu pe litrul de motorină va fi de doar un cent".

Kresimir spune că marjele extrem de mici sunt greu de înțeles chiar și pentru cei din jurul său: "Vorbesc cu cei apropiați la masa de Paște, le explic, dar nu pot să creadă. Se vorbește constant despre reglementarea marjelor, dar noi nu putem discuta despre asta dacă profitul este mai mic de 1 cent".

În aceste condiții, micii distribuitori se confruntă cu o presiune uriașă. Costurile de funcționare (chirii, salarii și transportul combustibilului) depășesc adesea veniturile obținute din vânzări.

Risc de închidere pentru micii jucători

Economiștii avertizează că evoluția prețurilor ar putea avea efecte pe termen lung asupra întregii piețe. Micii comercianți riscă să iasă din business, în timp ce marile companii au capacitatea de a absorbi pierderile pe termen scurt.

Această situație ar putea accentua dezechilibrele de pe piața carburanților.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor interveni din nou, însă micii distribuitori avertizează că orice nouă scumpire le-ar putea afecta direct supraviețuirea pe piață.

Premieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Întrebarea zilei
Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război?
