Sorin Oprescu rămâne în Grecia! Este decizia luată ieri de Curtea de Apel de la Salonic, asta după ce România a cerut extrădarea fostului primar al Capitalei, acuzat de corupţie. Procurorii eleni au ţinut cont de argumentele aduse de Oprescu - sănătatea precară şi condiţiile necorespunzătoare din închisorile de la noi.

EXCLUSIV. Extrădarea lui Oprescu, respinsă pe motiv de sănătate: "Nu suntem toţi neam de hoţi şi deberdei"

Reporter Observator: Sunteţi pregătit inclusiv să mergeţi în ţară şi să vă ispăşiţi pedeapsa?

Sorin Oprescu: Nu, pentru că am respins total modul în care a decurs cercetarea, modul în care a decurs judecata.

Sorin Oprescu, internat în spital în Grecia

În urmă cu o lună şi jumătate, fostul primar urca treptele Curţii de Apel din Salonic şi cerea să nu fie extrădat. Preşedintele Consiliului Judecătoresc din Grecia a aprobat solicitarea, în absenţa lui Sorin Oprescu. Fostul edil ar fi internat la spital, scrie presa din Grecia.

Sorin Oprescu mărturisea luna trecută, în exclusivitate pentru Observator, că trecea printr-o perioadă grea.

Condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins în Grecia după mandatul internaţional

"Am şi eu o serie întreagă de lucruri destul de serioase. Încerc să nu le fac public, mai e o rămăşiţă de bun simţ", a declarat Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei.

Sorin Oprescu a fost condamnat pe 13 mai 2022 la aproape 11 ani de închisoare. După cinci zile şi un mandat internaţional de arestare, a fost prins de poliţişti în Grecia, unde plecase înainte să afle verdictul.

"Nu am fugit! Nu am fugit nicăieri! Eram aici. Îmi refăceam visul de-o viaţă întreagă, că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniştit zilele pe care le mai am", a mai precizat Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei.

Reţinut din nou, apoi eliberat pentru 5.000 de euro

După două săptămâni de arest, a fost eliberat. Judecătorii de la Atena au respins cererea de extrădare. Pe baza aceleiaşi cereri din urmă cu trei ani, Sorin Oprescu a fost reţinut luna trecută la aeroportul din Salonic. A ieşit de după gratii în schimbul unei cauţiuni de 5.000 de euro.

Reporter: Voiaţi să plecaţi din Grecia?

Sorin Oprescu: Nu! Unde să plec din Grecia? Nu am plecat patru ani de zile.

Chirurgul Sorin Oprescu a fost şapte ani primarul Capitalei. Nu a apucat să îşi termine mandatul. Prins în flagrant când primea 25.000 de euro pentru un contract de lucrări, a susţinut mereu că este nevinovat.

"Nu suntem, doamnă, toţi neam de hoţi şi de derbedei", a transmis Oprescu.

Decizia Curții de Apel din Salonic nu este definitivă.

