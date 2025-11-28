Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video EXCLUSIV. Extrădarea lui Oprescu, respinsă pe motiv de sănătate: "Nu suntem toţi neam de hoţi şi derbedei"

Sorin Oprescu rămâne în Grecia! Este decizia luată ieri de Curtea de Apel de la Salonic, asta după ce România a cerut extrădarea fostului primar al Capitalei, acuzat de corupţie. Procurorii eleni au ţinut cont de argumentele aduse de Oprescu - sănătatea precară şi condiţiile necorespunzătoare din închisorile de la noi.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 08:32
Sorin Oprescu scapă iar de extrădare. Grecia refuză cererea României EXCLUSIV. Extrădarea lui Oprescu, respinsă pe motiv de sănătate: "Nu suntem toţi neam de hoţi şi deberdei" Galerie (2)

Reporter Observator: Sunteţi pregătit inclusiv să mergeţi în ţară şi să vă ispăşiţi pedeapsa?

Sorin Oprescu: Nu, pentru că am respins total modul în care a decurs cercetarea, modul în care a decurs judecata.

Sorin Oprescu, internat în spital în Grecia

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu o lună şi jumătate, fostul primar urca treptele Curţii de Apel din Salonic şi cerea să nu fie extrădat. Preşedintele Consiliului Judecătoresc din Grecia a aprobat solicitarea, în absenţa lui Sorin Oprescu. Fostul edil ar fi internat la spital, scrie presa din Grecia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sorin Oprescu mărturisea luna trecută, în exclusivitate pentru Observator, că trecea printr-o perioadă grea.

Condamnat la aproape 11 ani de închisoare, prins în Grecia după mandatul internaţional

"Am şi eu o serie întreagă de lucruri destul de serioase. Încerc să nu le fac public, mai e o rămăşiţă de bun simţ", a declarat Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei.

Sorin Oprescu a fost condamnat pe 13 mai 2022 la aproape 11 ani de închisoare. După cinci zile şi un mandat internaţional de arestare, a fost prins de poliţişti în Grecia, unde plecase înainte să afle verdictul.

"Nu am fugit! Nu am fugit nicăieri! Eram aici. Îmi refăceam visul de-o viaţă întreagă, că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniştit zilele pe care le mai am", a mai precizat Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei.

Reţinut din nou, apoi eliberat pentru 5.000 de euro

După două săptămâni de arest, a fost eliberat. Judecătorii de la Atena au respins cererea de extrădare. Pe baza aceleiaşi cereri din urmă cu trei ani, Sorin Oprescu a fost reţinut luna trecută la aeroportul din Salonic. A ieşit de după gratii în schimbul unei cauţiuni de 5.000 de euro.

Reporter: Voiaţi să plecaţi din Grecia?

Sorin Oprescu: Nu! Unde să plec din Grecia? Nu am plecat patru ani de zile.

Chirurgul Sorin Oprescu a fost şapte ani primarul Capitalei. Nu a apucat să îşi termine mandatul. Prins în flagrant când primea 25.000 de euro pentru un contract de lucrări, a susţinut mereu că este nevinovat.

"Nu suntem, doamnă, toţi neam de hoţi şi de derbedei", a transmis Oprescu.

Decizia Curții de Apel din Salonic nu este definitivă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorin oprescu grecia coruptie condamnat
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Ştiri externe » EXCLUSIV. Extrădarea lui Oprescu, respinsă pe motiv de sănătate: "Nu suntem toţi neam de hoţi şi derbedei"