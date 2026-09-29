O explozie provocată de un "sabotaj" la un gazoduct în estul Siriei a dus la întreruperea alimentării cu gaz a centralelor electrice, a relatat marţi agenţia oficială siriană Sana, transmite AFP.

Explozie la un gazoduct din estul Siriei. Incidentul, catalogat drept sabotaj, a lăsat fără gaz centralele - Profimedia

Potrivit Sana, "un incendiu a izbucnit luni seara într-o conductă de gaze dintre regiunea al-Shoula şi Deir Ezzor din cauza exploziei unei valve de închidere cauzate de un sabotaj". "Incendiul a întrerupt livrarea gazului de la uzina Al-Jabsah spre centralele electrice", a indicat agenţia, citând un responsabil al Syrian Petroleum Company, potrivit Agerpres.

Siria a semnat în iunie un contract cu gigantul energetic american ConocoPhillips

Incidentul a avut loc în contextul în care sirienii au ieşit în stradă la mijlocul lunii septembrie pentru a protesta împotriva creşterii preţurilor la combustibili, pe care autorităţile au atribuit-o războiului din regiune cu Iranul. Producţia de petrol, gaze şi electricitate a Siriei a fost grav afectată de războiul civil care a devastat ţara între 2011 şi 2024.

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Înainte de război, Siria producea zilnic 30 de milioane de metri cubi de gaze pentru generarea de electricitate, comparativ cu doar 8,5 milioane în prezent. Necesarul actual de gaze al ţării este estimat între 22 şi 25 de milioane de metri cubi pe zi, potrivit ministrului energiei, Mohammad al-Bashir.

Siria a semnat în iunie un contract cu gigantul energetic american ConocoPhillips pentru dezvoltarea sectorului gazelor, într-un context în care Damascul încearcă să atragă investitori pentru a moderniza infrastructurile după război.