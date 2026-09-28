Vineri, o dronă rusească a lovit un centru de afaceri din capitala Kiev, ucigând patru persoane și avariind un centru de date operat de Datagroup Infrastructure - una dintre cele mai mari companii de telecomunicaţii din Ucraina. Rusia a confirmat atacul, susținând că acesta era folosit de serviciile de informații militare ucrainene, relatează BBC. Ulterior, au fost publicate și imagini cu momentul în care drona, posibil un Geran-5, a lovit centrul de date.

Centrul de date lovit vineri de Rusia era operat de Datagroup. Compania a anunțat că specialiștii săi evaluează pagubele după atacul desfășurat în timpul zilei, dar toate serviciile „continuă să funcționeze din locații de rezervă”. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat vineri seară că șapte persoane au fost ucise și 59 au fost rănite în urma atacurilor rusești din timpul nopții, relatează BBC.

Ministerul rus al Apărării a confirmat ulterior că a lovit amplasamentul Datagroup, despre care a afirmat că era folosit de serviciile de informații ale armatei ucrainene. Imagini care arată centrul de afaceri Inkom avariat, în care funcționa Datagroup, au fost între timp verificate de BBC. Atacul a fost filmat în timp real de o a doua dronă aflată la 3 kilometri distanță

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A doua dronă, posibil un Shahed cu reacție sau o Gerbera, a părăsit apoi Kievul și a lovit un depozit logistic McDonald’s din Brovary.

Ministerul rus al Apărării a mai declarat că, în ultimele zile, forțele sale au vizat mai multe centre de procesare a datelor și de telecomunicații din Ucraina, printre care New-Telco, United DC, Kyivstar și Parkovyi.

În ultimele săptămâni, Moscova și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice și feroviare a Ucrainei, încercând să provoace pagube maxime pe măsură ce se apropie iarna.