Militarii români şi cei turci au participat la un exerciţiu în Capul Midia. Au tras cu muniţie adevărată pentru a respinge un atac aerian cu drone, simulat dinspre Marea Neagră. Între timp, primele blindate americane AAV-7, destinate pușcașilor marini, au fost prezentate la Babadag, într-o ceremonie în care militarii români și-au primit oficial noile mașini de luptă. În total, România va avea 65 de astfel de vehicule, care ar urma să fie folosite pentru apărarea litoralului și a Deltei Dunării.

Din apă, direct pe uscat. Așa ar trebui să arate, în teren, una dintre cele mai importante schimbări din dotarea Infanteriei Marine Române. Primele vehicule AAV-7 cumpărate din Statele Unite intră în serviciul Forțelor Navale Române.

"Sunt importante pentru că ne aflăm într-o zonă strategică - regiunea Mării Negre - unde există o nevoie și un mandat important atât în ​​ceea ce privește securitatea, cât și descurajarea; ori, acest vehicul va contribui la ambele aspecte. Și, în al treilea rând, pentru că România nu este singură. Statele Unite sunt prezente aici", a spus Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la Bucureşti.

Mașina de luptă poate duce în teren un echipaj de trei oameni și până la 21 de pușcași marini complet echipați. Iar dacă nu transportă militari, poate lua la bord până la cinci tone de încărcătură.

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"Este un vehicul în primul rând, care asigură versatilitate, mobilitate crescută în zona noastră de responsabilitate şi vorbim de o zonă în care avem ape, canale, lacuri, foarte multe mlaştini, avem zonă de coastă cu plaje foarte complicate", a explicat Claudiu Vişan, comandant regiment infanterie marină.

Pentru militarii români, avantajul este cu atât mai important cu cât zona lor de responsabilitate înseamnă Delta Dunării și litoralul Mării Negre.

"Un număr de 65 de vehicule sunt contractate şi costul total este de 301 milioane dolari pentru toate cele 65 de vehicule. Includem în acest pachet şi programul de pregătire şi toate echipamentele", a spus Mihai Panait, şeful Forţelor Navale.

Programul de înzestrare a fost demarat în 2024 și se întinde pe două etape. În prima, România primește 21 de vehicule, iar în cea de-a doua alte 44. Livrările sunt prevăzute pentru perioada 2026-2031.