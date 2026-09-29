Observator » Vremea » Temperaturi scăzute și ploi în România. Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni

Temperaturi scăzute și ploi în România. Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni

Imagine ilustrativă - Shutterstock
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 09:55 | Modificat la 29.09.2026, 09:56

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul şi centrul ţării în prima săptămână a intervalului 28 septembrie - 26 octombrie, urmând ca spre finalul perioadei valorile termice să depăşească mediile obişnuite în cea mai mare parte a teritoriului, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni făcute publice marţi.

În săptămâna 28 septembrie - 5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice şi centrale, cele mai pronunţate abateri negative fiind estimate în sud-est. În restul ţării, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale.

Precipitaţiile vor fi deficitare în întreaga ţară, deficitul fiind mai accentuat în regiunile vestice, nordice şi centrale.

În perioada 5 - 12 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale în vest şi sud-vest şi mai scăzute în sud-est. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei.

Articolul continuă după reclamă

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 12 - 19 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor peste cele normale în jumătatea vestică a României, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor perioadei.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal în întreaga ţară.

Pe acelaşi subiect

În ultima săptămână a intervalului, 19 - 26 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării. În sud-est, acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei.Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Iulia Iancu
I.I.
Like
vremea romania meteo romania ploi frig
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.