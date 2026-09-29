Temperaturi scăzute și ploi în România. Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale în estul, sud-estul şi centrul ţării în prima săptămână a intervalului 28 septembrie - 26 octombrie, urmând ca spre finalul perioadei valorile termice să depăşească mediile obişnuite în cea mai mare parte a teritoriului, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni făcute publice marţi.

În săptămâna 28 septembrie - 5 octombrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în regiunile estice, sud-estice şi centrale, cele mai pronunţate abateri negative fiind estimate în sud-est. În restul ţării, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale.

Precipitaţiile vor fi deficitare în întreaga ţară, deficitul fiind mai accentuat în regiunile vestice, nordice şi centrale.

În perioada 5 - 12 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale în vest şi sud-vest şi mai scăzute în sud-est. În celelalte regiuni, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei.

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Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 12 - 19 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor peste cele normale în jumătatea vestică a României, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor perioadei.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal în întreaga ţară.

În ultima săptămână a intervalului, 19 - 26 octombrie, temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării. În sud-est, acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei.Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.