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Video Protest masiv la Praga faţă de Guvernul Babis. Mii de oameni, în stradă cu două săptămâni înaintea alegerilor

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.09.2026, 09:03 | Modificat la 29.09.2026, 09:04

Protest de amploare în Praga! Manifestanţii sunt supăraţi pe Guvernul condus de Andrej Babis pe modul în care gestionat problemele legate de conflictul de interese. 

Mitingul a avut loc de Ziua Statalității Cehe și înaintea viitoarelor alegeri pentru Senat. 

Protestatarii au fluturat steagurile cehe, ucrainene și ale Uniunii Europene și au ținut pancarte în timp ce protestatarii îşi strigau îngrijorările legate de direcția politică a țării și tendințele antieuropene. 

Alegerile municipale și primul tur al alegerilor pentru Senatul Republicii Cehe vor avea loc între 9 şi 10 octombrie.

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Anda Anghelache
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