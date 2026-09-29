Video Protest masiv la Praga faţă de Guvernul Babis. Mii de oameni, în stradă cu două săptămâni înaintea alegerilor
Protest de amploare în Praga! Manifestanţii sunt supăraţi pe Guvernul condus de Andrej Babis pe modul în care gestionat problemele legate de conflictul de interese.
Mitingul a avut loc de Ziua Statalității Cehe și înaintea viitoarelor alegeri pentru Senat.
Protestatarii au fluturat steagurile cehe, ucrainene și ale Uniunii Europene și au ținut pancarte în timp ce protestatarii îşi strigau îngrijorările legate de direcția politică a țării și tendințele antieuropene.
Alegerile municipale și primul tur al alegerilor pentru Senatul Republicii Cehe vor avea loc între 9 şi 10 octombrie.
Articolul continuă după reclamă
1 Ea e tânăra de 27 de ani, ucisă de soţ în Vrancea. Ioana lasă în urmă un băieţel şi o familie frântă de durere 2 A terminat facultatea cu dublă specializare, dar de 4 luni nu îşi găseşte job. "Am aplicat la peste 200" 3 O casieră a furat 338.000 euro de la un supermarket în Spania. A folosit aceeaşi metodă de peste 1.000 de ori