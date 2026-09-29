Protest de amploare în Praga! Manifestanţii sunt supăraţi pe Guvernul condus de Andrej Babis pe modul în care gestionat problemele legate de conflictul de interese.

Mitingul a avut loc de Ziua Statalității Cehe și înaintea viitoarelor alegeri pentru Senat.

Protestatarii au fluturat steagurile cehe, ucrainene și ale Uniunii Europene și au ținut pancarte în timp ce protestatarii îşi strigau îngrijorările legate de direcția politică a țării și tendințele antieuropene.

Alegerile municipale și primul tur al alegerilor pentru Senatul Republicii Cehe vor avea loc între 9 şi 10 octombrie.