Parlamentul ungar a ridicat imunitatea lui Peter Magyar şi a 2 miniştri ai lui Orban. De ce sunt acuzaţi

Parlamentul ungar a ridicat luni imunitatea premierului Peter Magyar şi a doi foşti miniştri din era lui Viktor Orban, inculpaţi în dosare penale distincte, relatează AFP.

Parchetul General a cerut săptămâna trecută ridicarea imunităţii a trei parlamentari, pentru a-şi putea continua investigaţiile.

În cazul celor doi foşti miniştri este vorba despre primele proceduri judiciare angajate împotriva unor foşti oficiali de rang înalt din era Orban, cu privire la presupuse fapte de corupţie.

Premierul ungar Peter Magyar este cercetat penal, la rândul său, într-o anchetă cu privire la un incident din 2024.

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El este acuzat de faptul că i-a confiscat telefonul unui bărbat care-l filma într-o discotecă, după care l-a aruncat în Dunăre.

Liderul conservator proeuropean a cerut el însuşi să i se ridice imunitatea şi denunţă de mult timp un dosar pe care-l cataloghează drept o "mascaradă".

Săptămâna trecută el a acuzat Parchetul de faptul că încearcă să amestece dosarul său cu dosarul celor doi foşti miniştri ai lui Viktor Orban.

Ridicarea imunităţii lui Peter Magyar, a fostului ministru al Culturii şi Inovaţiei Balazs Hanko şi a fostului ministru al Dezvoltării Miklos Sesztak a fost aprobată de 139 dintre cei 199 de deputaţi.

Partidul Fidesz al lui Viktor Orban şi Partidul popular Creştin Democrat (KDNP), aliate, au boicotat votul.

Ancheta cu privire la deputatul Fidesz Balazs Hanko vizează o presupusă deturnare de fonduri publice în sumă de 47 de milioane de euro, dintre care o parte au fost folosite la finanţarea campaniei Partidului Fidesz în alegerile legislative din 2026.

Miklos Sesztak, un deputat KDNP, este suspectat de faptul că a primit mită în valoare de câteva milioane de euro la achiziţionarea unor autobuze la mâna a doua - supraevaluate - în perioada 2014-2018.