Partidele extremiste căştigă tot mai mulţi simpatizanţi în vestul Europei, pe fondul problemelor sociale şi a nemulţumirilor legate de migranţi. În Berlin s-a impus stânga radicală printr o avocată cu origini turce, care vrea să naţionalizeze peste 200.000 de apartamente deţinute de companii imobiliare.

După aproape 20 de ani în care Berlinul a fost condus de social-democraţi şi conservatori, stânga radicală a reușit să câștige alegerile regionale din capitala Germaniei. Partidul Stângii - Die Linke - și-a dublat scorul față de alegerile de acum 4 ani, iar primăria din Berlin ar putea fi condusă în premieră de fiica unor imigranţi turci. Elif Eralp i-a cucerit pe berlinezi cu promisiunea de a naţionaliza peste 200.000 de apartamente aflate în portofoliile marilor companii imobiliare, ca soluţie la criza imobiliară.

Alternativa pentru Germania a anunţat că vrea să redeschidă canalul de dialog cu Moscova

"Politica nu este o lege a naturii. Nu este o lege a naturii faptul că bogații devin tot mai bogați, că unul din patru copii trăiește acum în sărăcie, în timp ce numărul miliardarilor și al milionarilor s-a triplat. Asta nu este o lege a naturii, este politică", a declarat Elif Eralp, câştigătoarea alegerilor din Berlin. Victoria stângii radicale la Berlin nu este singura undă de șoc pe scena politică germană. În paralel, în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, partidul Alternative pentru Germania a reuşit să câştige cu 39 la sută din voturi. În timp ce Uniunea Creștin-Democrată, partidul cancelarului Friedrich Merz, nu a reuşit să atingă nici măcar pragul electoral - 4,9%.

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"În Germania și în Europa, trebuie să purtăm din nou o discuție fundamentală despre libertate, despre siguranța în viața de zi cu zi, despre pace, precum și despre punctele noastre forte și punctele noastre slabe", a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei. Imediat după victorie, Alternativa pentru Germania a anunţat că vrea să redeschidă canalul de dialog cu Moscova. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a transmis că succesul AfD se datorează lipsei gazelor rusești ieftine. Atât succesul Die Linke, cât şi al AfD vine pe fondul nemulţumirilor mai mari din societatea germană. Oamenii se plâng de costul ridicat al vieții de zi cu zi si că imigranţii le sufocă oraşele. Atât extrema dreaptă, cât şi cea stângă au ştiut să speculeze aceste neajunsuri, iar modelul s-ar putea repeta in alte state occidentale.

În Spania, partidul de extremă dreapta Vox a crescut la aproape 20% în sondaje, în urma crizei migranţiei din Ceuta, când 80 de mii de oameni au trecut ilegal graniţa. "Am văzut cu toții imaginile (din Ceuta, n.r.), iar ele, desigur, alimentează din nou extrema dreaptă. E important să-i returnăm pe acești oameni cât mai curând posibil pentru a arăta că avem controlul", a declarat Magnus Brunner, comisarul european pentru migraţie. În Franţa, cel mai nou sondaj de opinie arată că în turul doi al alegerilor prezidenţiale de anul viitor vor intra candidata extremei drepte, Marine Le Pen, şi cel al extremei stângi, Jean Luc Melenchon.