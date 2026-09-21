Călin Georgescu ajunge în arest, a ieşit în cătuşe, după a treia întâlnire cu procurorii DIICOT. Anchetatorii îl acuză pe fostul candidat la prezidenţiale că este liderul unei grupări care l-a păcălit pe un om de afaceri din Buzău cu peste un milion de euro. Percheziţiile la vila lui Călin Georgescu din Mogoşoaia au durat aproape nouă ore. În casa lui s-au găsit paşapoarte false şi aparate de bruiaj.

Călin Georgescu a intrat în sediul DIICOT flancat de mascaţi şi de procuori de la crimă organizată, dar încurajat de sustinatori. Până să ajungă la audieri, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în Otopeni. Fostul candidat la prezindeaţile mergea la 6 dimineaţa să înoate la un bazin, care oficiai se deschide la ora 9. Între timp, acasă, la vila din Mogoşoaia, îl aştepta o armată de anchetatori. Anchetatorii au verificat fiecare încăpere a vilei, inclusiv pereţii, cu aparatură specială, pentru a descoperi eventuale compartimente în care puteau fi ascunse sume de bani, bijuterii sau alte bunuri de valoare. Procurorii au găsit bani în locuinţă, au ridicat mai multe documente şi i-au confiscat lui Călin Georgescu telefonul mobil. Toate vor fi acum analizate în cadrul anchetei.

În casa fostului candidat s-au găsit aparate de bruiaj şi mai multe documente false

Potrivit anchetatorilor, în casa fostului candidat s-au găsit aparate de bruiaj şi mai multe documente false. Pe o legitimaţie şi un paşaport apăreau însemnele Ordinului Cavalerilor de Malta. "Ordinul de Malta nu emită acest fel de documente. Persoana respectivă (n.r. Călin Georgescu) nu este membru al Ordinului (n.red. Suveran Militar de Malta) şi asta poate să fie verificat foarte simplu", a declarat Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta în România. Calin Georgescu este scos în acest moment din vila lui de aici, din Mogoşoaia. Este însoţit de poliţiştii de la investigaţii criminale şi de la DIICOT. Aproape 8 ore au durat percheziţiile aici. Va pleca mai departe la sediul DIICOT pentru declaraţii. Călin Georgescu este considerat de procurori capul unei reţele de înşelăciune din care mai fac parte doi afaceristi controvesati - Ionel Rusen din Constanta şi Massimiliano Arena un italian stabilit in Marea Britanie. Victimă le ar fi căzut Răzvan Leu, un om de eafaceri din Buzau.

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Practic, Călin Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un "potent si serios" om de afaceri care il poate ajuta sa obtina un credit de 6 milioane de euro de la o bancă străină, pentru o afacere cu aur. Răzvan Leu a plătit o garanţie de un milion de euro, iar apoi încă o sută de mii de euro pentru a creşte finanţarea de la 6 la 15 milioane de euro. Banii au ajuns într-un cont al unei institutii financiare din Republica Dominicană deschis la o bancă digitală din Elveţia. De unde nu au mai fost niciodată recuperaţi. Întâlnirile pentru a pune la cale afacerea au avut loc pe parcursul anului 2021. "Pentru a câştiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparenţa că finanţarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituţii bancare reale. Au urmat mai multe întâlniri în România şi Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare", a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.

Schema de înşelăciune

Înşelăciunea de peste un milion de euro a fost denunţată în ianuarie 2024, cu aproape un an înainte de anularea alegerilor la care Călin Georgescu a candidat. Potrivit unor surse din anchetă, banii ar fi fost folosiţi în campania electorală. "A solicitat în repetate rânduri restituirea acelor bani şi atât. Această plângere penală a fost depusă cu mult înaintea alegerilor din decembrie 2024. În acest dosar există probe absolut solide, care dovedesc indubitabil vinovăţia domnului Călin Georgescu", a declarat Florin Durgheu, avocatul lui Răzvan Leu. Căln Georgescu i ar fi promis personal in repetate rândul lui Răzvan Leu că isi va recupera banii. "Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. (...) Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu", spune omul de afaceri păgubit într-un comunicat. Mascaţii au răscolit si casa lui Ionel Rusen. Bărbatul este considerat unul dintre finanțatorii lui Călin Georgescu.

Prin aceeasi schemă, individul l-ar fi înşelat şi pe omul de afaceri Ioan Niculae, caruia i-a promis un megacredit de 200 de milioane de euro. "Mi-a fost prezentat (n.red. Ionel Rusen) de unul de la Constanţa, ca mare intermediar de produse financiare. Că-mi aduce o finanţare de 200 de milioane de euro. M-a convins să-i dau 450.000 de euro. El mi-a spus că este în Elveţia, la bancă. I-am dat banii, iar în momentul ăla nu l-am mai găsit, s-a dus dracu'! Era cu un italian după el", a declarat Ioan Niculae, om de afaceri. Italianul Massimiliano Arena va fi audiat în străinătate. El s-a dat drept reprezentantului băncii si ar fi semnat cu victima asa zisul contract de creditare.

"Au constituit un grup infracţional organizat şi au acţionat coordonat în principal pe teritoriul României, dar şi în Marea Britanie", a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT. Răzvan Leu și Călin Georgescu s-au cunoscut prin intermediul lui Ion Negoescu, fost ofiţer DGIPI, acum preot la o biserică din Argeş, un apropiat al politologului rus Aleksandr Dughin, ideologul lui Vladimir Putin. Ion Negoescu este martor acum în dosarul lui Georgescu.