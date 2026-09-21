Inteligența artificială se strecoară în coșul de cumpărături. Şase din 10 oameni lasă un chatbot să compare preţurile din magazine, să găsească reduceri şi să adapteze în consecinţă lista de cumpărături. Iar adolescenţii sunt cei mai entuziasmaţi. Sociologii temperează avântul. Folosirea excesivă a inteligenţei artificiale în misiuni de rutină poate afecta memoria, imaginaţia şi discernământul tinerilor.

La 16 ani, Cătălin şi-a găsit un asistent: CHATGPT şi nu merge la cumpărături fără el. Cu 50 de lei în buzunar, are misiunea să cumpere ingrediente pentru o porţie de paste: "Iată ce îţi trebuie în bugetul ăsta. Un pachet de spaghetti, sau tagliatele, cam 10 lei. Carne tocată amestec de vită şi porc, cam 20-25 de lei pentru 400-450 de grame"

Singur la cumpărături, Cătălin a depăşit bugetul cu 14 lei. A avut nevoie de inteligenţa artificială ca să facă economii. Chatboxul a ales alimente mai ieftine şi l-a învăţat să nu cumpere un sos scump pentru paste, ci să ia îngrediente ca să îl facă singur.

"Am economisit aproximativ 22 de lei. A fost mai rău totuși să fac cumpărăturile singur, deoarece sunt obișnuit de fiecare dată când mă duc la cumpăraturi să am telefonul cu mine și mereu să am GBT să pot să-l întreb pentru ajutor", spune Cătălin.

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Vrei să gătești și nu știi rețeta? AI: Te ajut eu. Nu știi ce bluză se potrivește mai bine? AI: Te ajut eu. Ai un buget fix și trebuie să umpli coșul? AI: Te ajut tot eu. Un adolescent din trei l-ar lăsa chiar să aleagă și să cumpere pentru ei. In plus, ar avea chiar mai multă încredere în recomandarea lui decât în cea a unui prieten.

Adolescenții merg deja mai departe. 18% folosesc săptămânal inteligența artificială ca să găsească prețuri mai bune sau reduceri.

"Când aveam nevoie să-mi iau haine sau nu știu ceva, mă uitam înainte pe ChatGPT să văd câți bani să-mi iau la mine", spune o tânără.

Unii adulţi le dau chiar ei exemplu.

"Înseamnă că pot obține mai mult cu un efort mai mic. Adică înainte, acum zece, acum douăzeci de ani, trebuia să petreci foarte mult timp să cauți și să-ți faci un buget de cumpărături. Singurul lucru pe care îl știm este că în momentul ăsta calitatea vieții, care este determinată de tehnologie, este mai bună", spune Dan Marc, Expert Retail.

Experţii în educaţie financiară sunt rezervaţi, însă.

"Inteligența artificială îți poate oferi niște comparații cu alte produse, detalii, recomandări. Dar ce nu știe inteligența artificială este să identifice dacă unui cumpărător chiar îi trebuie obiectul respectiv", spune Adrian Asoltanie, analist economic.

65% dintre utilizatori folosesc acum inteligenţa artificială în România pentru a compara produse și prețuri, iar mai mult de jumătate dintre ei lasă chatboxul să scrie şi recenzii despre produsele cumpărate.