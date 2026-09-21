Nicio surpriză, însă, la alegerile parlamentare din Rusia! Aflat la putere de peste 25 de ani, partidul condus din umbră de Vladimir Putin a câştigat din nou. În ciuda rezultatului, ruşii au transmis Moscovei părerea lor despre actuala putere printr-o prezenţă scăzută la urne.

Partidul Rusia Unită a câştigat alegerile cu 49,4% din voturi, acelaşi scor de la ultimele alegeri. Comuniştii au fost pe locul doi, urmaţi de ultranaţionalişti. Singurul partid din Rusia care se opune invaziei din Ucraina, a fost interzis sub pretextul că primeşte finanţare străină. Analiştii occidentali spun că programele electorale ale partidelor sunt foarte asemănătoare şi susţin politicile Kremlinului. Ruşii aşteaptă, însă, rezolvarea crizelor care macină ţara.

Mulţi alegători au acuzat nereguli la vot. Probleme au fost şi la sistemul de vot online, atacat cibernetic de autori necunoscuţi, susţin autorităţile. Când a votat Vladimir Putin, însă, totul a mers bine. În timpul alegerilor care au durat trei zile, Ucraina a lansat cel mai amplu atac în Rusia, cu peste 1.000 de drone kamikaze. Rusia a organizat alegeri şi în regiunile anexate ilegal: Doneţk, Luhansk, Zaporojie şi Herson. Uniunea Europeană a anunţat sancţiuni din acest motiv.