Albania este considerată una dintre cele mai ieftine ţări din Europa, însă costurile vieţii pot fi mai mari decât s-ar aştepta cei care aleg să se stabilească aici. O ucraineancă mutată în această ţară a calculat cât cheltuieşte lunar alături de partenerul ei şi a descoperit că are nevoie de cel puţin 1.500 de euro pentru un trai confortabil. Suma nu include însă combustibilul, asigurările, călătoriile sau achiziţiile importante.

Irina Doljenko, o ucraineancă stabilită în Albania, a prezentat pe Instagram cheltuielile lunare pe care le are în ţara balcanică. Tânăra, cunoscută pe reţeaua socială ca @irka_do, a explicat cât plăteşte pentru chirie, utilităţi, alimente şi alte activităţi, potrivit TSN, care citează Focus.

Deşi Albania este considerată una dintre cele mai accesibile ţări europene din punctul de vedere al costului vieţii, dar şi a turismului, Irina a recunoscut că suma totală a surprins-o.

Cât costă chiria şi utilităţile în Albania

"Ne-am mutat într-una dintre cele mai ieftine ţări din Europa şi, în sfârşit, am calculat cât cheltuim aici. Şi, sincer, am rămas puţin şocată. Chiria ne costă 700 de euro pe lună. Dar, pentru aceşti bani, locuim chiar în centrul unui oraş turistic, într-un apartament de 140 mp. La această sumă se adaugă încă 100 de euro pentru utilităţi, pentru că aici absolut totul funcţionează pe electricitate", a povestit Irina.

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După chirie, cea mai mare parte a bugetului lunar este alocată mâncării. Tânăra spune că ea şi iubitul ei cheltuiesc aproximativ 100 de euro săptămânal pe alimente.

"Ne place să mâncăm bine şi cheltuim aproximativ 100 de euro pe săptămână. În schimb, haine nu cumpărăm deloc, pentru că aici pur şi simplu nu prea avem de unde. Înainte, cheltuiam foarte mulţi bani şi îmi făceam nervi cu saloanele locale. Odată a trebuit chiar să merg în Ucraina ca să mă pot vopsi cum trebuie", a mărturisit tânăra.

Cât cheltuieşte Irina pe restaurante şi saloane de înfrumuseţare

Potrivit tinerei, situaţia serviciilor de înfrumuseţare s-a îmbunătăţit între timp, după ce ucrainenii au deschis saloane în aproape fiecare oraş din Albania.

În prezent, Irina spune că nu cheltuieşte mai mult de 100 de euro pe lună pentru serviciile de înfrumuseţare.

O altă categorie importantă de cheltuieli o reprezintă ieşirile în oraş, mesele la restaurant şi participarea la evenimentele organizate de comunitatea ucraineană.

"În plus, proprietarii salonului au deschis alături un local cu mâncare ucraineană şi cafea. Şi asta este foarte tentant, pentru că ai putea să nu mai pleci deloc de acolo. Aşa că pentru restaurante, cafele şi diverse evenimente mai cheltuim încă 200 de euro pe lună", a explicat Irina.

În total, ucraineanca estimează că un cuplu are nevoie de cel puţin 1.500 de euro lunar pentru a trăi confortabil în Albania. Calculul nu include însă cheltuielile cu combustibilul, asigurările, călătoriile sau cumpărăturile importante.

Cât costa viaţa în alte ţări europene

Videoclipul publicat de Irina a provocat numeroase reacţii în mediul online, unde mai mulţi utilizatori au comparat cheltuielile prezentate de tânără cu propriile bugete lunare din Ucraina, Germania, Bulgaria sau Italia.

"Noi, în Ucraina, cheltuim cel puţin 150 de euro pe săptămână pentru alimente, pentru trei persoane. Asta înseamnă minimum 600 de euro pe lună, dar numai pentru produse cumpărate din magazine precum ATB sau Varus. Dacă adăugăm şi celelalte cheltuieli pentru mâncare, mai sunt încă 200 de euro pe lună. E incredibil… În Italia cheltuiam cam la fel. Apartamentul e al nostru, dar asta deocamdată. Dacă va trebui să plecăm, chiar în alte oraşe din Ucraina va fi mai scumpă decât în Albania", a comentat o persoană.

Un alt utilizator, stabilit în Germania, a prezentat propriile cheltuieli şi le-a comparat cu salariul pe care îl câştigă.

"Germania: chiria apartamentului - 1.300 de euro, facturile - 300 de euro, alimentele - 200 de euro, benzina - 100-150 de euro. Lucrez ca inginer. Salariul net este de 2.350 de euro".

Alţi utilizatori au remarcat că sumele necesare pentru traiul zilnic în Ucraina nu sunt foarte diferite de cele prezentate de Irina în clipul ei pe Instagram.

"Probabil că şi în Ucraina este la fel, doar că aici nu putem vorbi despre confort", a scris o persoană.

O persoană stabilită în Bulgaria a prezentat cheltuielile lunare ale familiei.

"Locuim în Bulgaria. Chiria este de 550 de euro, utilităţile aproximativ 90 de euro, locul de parcare 100 de euro, internetul 17 euro, telefonul 8 euro, iar mâncarea pentru două persoane costă în jur de 300 de euro pe săptămână. Benzina este 150 de euro, iar asigurarea costă 25 de euro pe lună. Am locuit şi în Polonia, unde o cameră costa 500 de dolari".

Un alt comentator a rezumat cheltuielile din Germania: "În Germania, aproximativ 2.000 de euro pentru două persoane".

De ce aleg ucrainenii să se stabilească în Albania

Experienţa Irinei nu este singura prezentată în mediul online de ucrainenii care s-au mutat în Albania.

Anterior, o altă ucraineancă, Iulia, care locuieşte de aproximativ un an în această ţară, a vorbit despre avantajele vieţii în Albania.

Printre principalele beneficii se numără vremea însorită şi costurile vieţii de zi cu zi relativ accesibile.