Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că forţele ucrainene au atacat şi scufundat în apropierea Libiei corveta rusească "Merkury", una dintre cele mai noi nave militare ale Rusiei, intrată în serviciu în 2023, lovind de asemenea în aceeaşi zonă o navă de transport rusească, relatează Reuters şi AFP.

Momentul în care Ucraina scufundă o navă de război rusească lângă Libia. Un cargo care transporta arme, lovit - captură X

Potrivit lui Zelenski, în atacul asupra corvetei ruseşti au fost folosite şapte drone maritime fabricate în Ucraina.

În acelaşi atac, a adăugat el, a fost lovit cargoul rusesc "MV Angara", navă despre care Zelenski susţine că era folosită de Rusia pentru a transporta arme. El a mai susţinut că, odată cu corveta, a fost distrus şi un elicopter de luptă rusesc de tipul Ka-27, scrie Agerpres.

"Totul s-a întâmplat în largul coastelor libiene. Soldaţii noştri au desfăşurat şapte drone maritime de fabricaţie ucraineană. În pofida tuturor încercărilor inamicului de a le contracara, corveta rusească Merkury a fost scufundată", a scris Zelenski pe reţeaua socială X.

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"A doua ţintă a noastră a fost cargoul rusesc MV Angara, pe care inamicul îl folosea pentru a transporta arme. Rezultat: lovit", a adăugat el. "Continuăm operaţiunile în apele desemnate", a mai scris Zelenski în acelaşi mesaj.

Autorităţile din estul Libiei au semnalat duminică atacuri asupra a două nave în zona portuară şi în largul oraşului Benghazi, fără să fie clar în acel moment autorul atacurilor, dar suspiciunile s-au îndreptat de la început spre Ucraina.

ONU a cerut luni o anchetă în urma atacurilor asupra acestor nave şi a cerut respectarea suveranităţii Libiei.

La începutul lunii martie, tot în largul acestei ţări din nordul Africii drone maritime ucrainene au lovit o navă rusească transportatoare de gaze naturale lichefiate (GNL).