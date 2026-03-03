Forţele armate germane au prea mulţi comandanţi, arată un raport parlamentar

Armata Germaniei are prea mulți șefi și prea puțini soldați, potrivit unui raport.

Henning Otte, comisar parlamentar pentru forţele armate ale Germaniei, apreciază în raportul anual publicat marţi că acestea au prea mulţi ofiţeri superiori, transmite dpa, preluat de Agerpres.

Otte a consemnat că Bundeswehr are acum "aproape un ofiţer la fiecare soldat înrolat", iar personalul înrolat reprezintă doar 29,3% din efective, care mai cuprind 49,1% subofiţeri şi 21,6% ofiţeri.

"Este îndoielnic că îndatoririle de apărare naţionale şi aliate pot fi realmente îndeplinite sustenabil cu o structură cu atât de mulţi şefi", arată raportul prezentat la Berlin.

Potrivit evaluării lui Otte, principalele probleme ale armatei în eforturile de consolidare sunt în continuare personalul şi recrutările. "Fără o strategie de personal coerentă şi sustenabilă, există riscul unei discrepanţe între ambiţiile politice şi realitatea militară", a scris oficialul.

Germania cheltuieşte masiv pentru reînarmare, în faţa pericolului rusesc, încercând totodată să crească ritmul înrolărilor. Anul trecut, guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz a impus o lege pentru reluarea serviciului militar pe bază de voluntariat.

