Forţele armate germane au prea mulţi comandanţi, arată un raport parlamentar

Armata Germaniei are prea mulți șefi și prea puțini soldați, potrivit unui raport. 

de Albert Mincu

la 03.03.2026 , 18:23
Henning Otte, comisar parlamentar pentru forţele armate ale Germaniei, apreciază în raportul anual publicat marţi că acestea au prea mulţi ofiţeri superiori, transmite dpa, preluat de Agerpres.

Otte a consemnat că Bundeswehr are acum "aproape un ofiţer la fiecare soldat înrolat", iar personalul înrolat reprezintă doar 29,3% din efective, care mai cuprind 49,1% subofiţeri şi 21,6% ofiţeri.

"Este îndoielnic că îndatoririle de apărare naţionale şi aliate pot fi realmente îndeplinite sustenabil cu o structură cu atât de mulţi şefi", arată raportul prezentat la Berlin.

Potrivit evaluării lui Otte, principalele probleme ale armatei în eforturile de consolidare sunt în continuare personalul şi recrutările. "Fără o strategie de personal coerentă şi sustenabilă, există riscul unei discrepanţe între ambiţiile politice şi realitatea militară", a scris oficialul.

Germania cheltuieşte masiv pentru reînarmare, în faţa pericolului rusesc, încercând totodată să crească ritmul înrolărilor. Anul trecut, guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz a impus o lege pentru reluarea serviciului militar pe bază de voluntariat.

forte armate parlament armata comandanti germania
