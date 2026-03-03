360 de români care au fost prinşi de război în Israel au fost repatriaţi azi-noapte, din Egipt. Două aeronave care aparţin Tarom au efectuat cursele de tip charter. Deşi s-au bucurat că au scăpat de zona de conflict, turiştii sunt nemulţumiţi că au fost nevoiţi să plătească repatrierea. Între timp, alte mii de români rămân blocaţi în ţările din Orientul Mijlociu. În Emiratele Arabe Unite sunt 14 mii de români, dar nu există o estimare a celor care vor să se întoarcă în ţară.

Revoltaţi, obosiţi, speriaţi. Românii pe care războiul i-a prins în Ierusalim au ajuns după trei zile cu emoţii, în ţară, cu două curse operate de Tarom pe ruta Cairo - Bucureşti.

"Nu pot să vă explic. Să nu treacă nimeni prin ce am trecut noi", a declarat un român.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Nu vor uita prea curând ce au trăit în cele trei zile, de la rachetele pe care le-au văzut pe cer, la drumul infernal cu autocarul spre Cairo, orele interminabile de aşteptare din vama cu Egiptul şi teama că nu vor prinde avionul la timp.

"Felicitări statului român pentru prea puţinul ajutor. Foarte costisitor. 450 de euro pentru un bilet de avion la Tarom pentru repatriere", a deplâns o femeie.

"Autorităţile nu ne-au ajutat prea mult. Însă, compania cu care am mers a facilitat transportul şi cazarea", explică un bărbat.

În cele două aeronave nu s-au urcat decât cei care şi-au plătit biletul.

"Ne-au şi spus, cei de la Tarom: -Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont. În momentul când i-am primit, vă dăm confirmarea că vine avionul-", a explicat un bărbat.

"Nu există nicio ţară care să asigure repatriere integral gratuită pentru toate zecile de mii de europeni care sunt acum în Orientul Mijlociu", a explicat ministrul de Externe Oana Ţoiu.

Pentru românii care au fost surprinşi de război în Abu Dhabi coşmarul nu s-a terminat.

În mijlocul războiului sunt şi zeci de elevi români.

Paradisul din Dubai s-a transformat în iad pentru mulţi alţi români plecaţi acolo în vacanţă. De astăzi, cei care au terminat sejurul turistic trebuie să-şi plătească şi cazarea.

Spaţiul aerian este deschis în Egipt, Iordania şi Oman. Afectaţi de războiul din Orient sunt şi mii de români aflaţi în vacanţă în Indonezia, Cambodgia și Thailanda, care aveau legături de întoarcere acasă prin Orient.

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰