Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Donald Trump, acuzat că a pornit operaţiunea din Iran pentru a ascunde un secret grav

Gazda emisiunii "Late Show", Stephen Colbert, a declarat luni că atacul militar al președintelui Donald Trump asupra Iranului s-ar putea să nu fie din motivele invocate de administrație pentru a încerca să justifice atacul.

de Alexandru Badea

la 03.03.2026 , 10:12
Donald Trump, acuzat că a pornit operaţiunea din Iran pentru a ascunde un secret grav Donald Trump, acuzat că a pornit operaţiunea din Iran pentru a ascunde un secret grav - Profimedia

"Această misiune militară a fost numită Operațiunea Epic Fury", a spus el, referindu-se la numele folosit de președinte și Pentagon.

Apoi, Colbert a glumit despre ce este de fapt operațiunea.

"Fapt interesant: Epic Fury este o anagramă pentru 'uitați de Epstein', a spus Colbert.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump s-a confruntat cu noi întrebări despre relația sa cu Jeffrey Epstein, care a fost cândva un prieten apropiat al său, de la publicarea dosarelor legate de caz la începutul acestui an.

Numele lui Trump apare în mod repetat în dosare. Reprezentantul Jamie Raskin (democrat din Maryland) a declarat luna trecută că a căutat în dosarele needitate disponibile "Don", "Donald" și "Trump" și a primit peste 1 milion de rezultate.

Unii critici cred că atacul asupra Iranului a avut ca scop abaterea atenției de la aceste chestiuni ― și nu doar din partea stângii.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

donald trump secret stephen colbert emisiune jeffrey epstein
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu?
Observator » Ştiri externe » Donald Trump, acuzat că a pornit operaţiunea din Iran pentru a ascunde un secret grav