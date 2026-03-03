Gazda emisiunii "Late Show", Stephen Colbert, a declarat luni că atacul militar al președintelui Donald Trump asupra Iranului s-ar putea să nu fie din motivele invocate de administrație pentru a încerca să justifice atacul.

Donald Trump, acuzat că a pornit operaţiunea din Iran pentru a ascunde un secret grav - Profimedia

"Această misiune militară a fost numită Operațiunea Epic Fury", a spus el, referindu-se la numele folosit de președinte și Pentagon.

Apoi, Colbert a glumit despre ce este de fapt operațiunea.

"Fapt interesant: Epic Fury este o anagramă pentru 'uitați de Epstein', a spus Colbert.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Trump s-a confruntat cu noi întrebări despre relația sa cu Jeffrey Epstein, care a fost cândva un prieten apropiat al său, de la publicarea dosarelor legate de caz la începutul acestui an.

Numele lui Trump apare în mod repetat în dosare. Reprezentantul Jamie Raskin (democrat din Maryland) a declarat luna trecută că a căutat în dosarele needitate disponibile "Don", "Donald" și "Trump" și a primit peste 1 milion de rezultate.

Unii critici cred că atacul asupra Iranului a avut ca scop abaterea atenției de la aceste chestiuni ― și nu doar din partea stângii.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰