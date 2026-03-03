Peste 50 de nave franceze blocate în strâmtoarea Ormuz

Între 50 şi 55 de nave sub pavilion francez sau care aparţin unor companii franceze sunt încă blocate în Golf ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, a declarat marţi Laurent Martens, delegatul general al Asociaţiei Armatorilor Francezi, relatează AFP, preluat de Agerpres.

"Sunt cu aproximativ zece mai puţine decât duminică, acele nave se aflau în amonte de strâmtoare şi au putut să se întoarcă", a explicat Martens.

Navele blocate în strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru comerţul global, "sunt clar identificate, ancorate, acostate în zonele cele mai puţin riscante ale sectorului", a adăugat acesta.

Acestea sunt în principal nave tip port-container, nave de serviciu şi nave care deservesc platforme petroliere, a explicat Laurent Martens. Câteva dintre ele sunt destinate transportului de gaze, fiind identificate de Asociaţia Armatorilor Francezi.

Strâmtoarea Ormuz este cea mai importantă arteră de transport al petrolului

Strâmtoarea Ormuz, cu o lăţime de circa 50 de kilometri, se învecinează cu coastele Iranului şi ale Sultanatului Oman.

Ca represalii pentru atacurile aeriene americane, Gardienii Revoluţiei au închis această cale navigabilă crucială pentru transporturile de petrol. Aproximativ 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat tranzitează în fiecare an prin strâmtoarea Ormuz, ce separă Iranul de Peninsula Arabică şi oferă acces la Golful Persic.

Un general al Corpului Gardienilor Revoluţiei din Iran a ameninţat luni că orice navă care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz va fi incendiată.

Albert Mincu Like

