Maia Sandu cere retragerea trupelor ruseşti din Transnistria, la 34 de ani de la războiul de pe Nistru

Maia Sandu a cerut retragerea trupelor Rusiei din Transnistria, regiunea separatistă din estul republicii, într-un discurs de comemorare a 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru, potrivit portalului Deschide.md.

"Republica Moldova nu doreşte război, doreşte pace. Iar pacea adevărată nu poate fi construită pe minciună şi nu poate fi construită cu trupe străine pe teritoriul nostru. Cerem cu fermitate retragerea trupelor ruseşti de pe teritoriul Republicii Moldova", a afirmat Maia Sandu.

"Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În război agresorul este cel care atacă. În 1992, agresorul a fost Rusia, astăzi, în Ucraina, agresorul este Rusia. A spune că ambele părţi sunt vinovate înseamnă a falsifica adevărul. Republica Moldova nu a râvnit la teritorii străine, nu a pornit războaie, şi-a apărat doar pământul strămoşesc", a subliniat preşedintele Republicii Moldova.

Atitudinea ostilă a Moscovei faţă de Republica Moldova nu a dispărut

Războiul a izbucnit pentru că moldovenii au vrut să-şi hotărască singuri viitorul, în timp ce Rusia îşi dorea să continue să le decidă soarta, a afirmat aceasta, atrăgând atenţia că, atitudinea agresivă a Moscovei împotriva Republicii Moldova nu a dispărut, conform Agerpres.

"Astăzi, la mai bine de trei decenii, pacea şi libertatea noastră sunt ameninţate. Ele sunt apărate inclusiv pentru noi de către ucraineni pe câmpul pe luptă. Nici până astăzi, agresiunea împotriva noastră nu a dispărut, doar metodele s-au schimbat. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, dezinformare şi manipulare. Trăim un veritabil război cognitiv, un război care ţinteşte memoria şi identitatea", a subliniat Maia Sandu.

Marţi se împlinesc 34 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Peste 30.000 de moldoveni au luptat împotriva separatiştilor transnistreni susţinuţi de Rusia, dintre care 321 şi-au pierdut viaţa în conflict.

