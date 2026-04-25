Marea Britanie și Franța ar trebui să conducă o nouă "NATO europeană" care să își asume responsabilitatea pentru apărarea Europei fără ajutor din partea Statelor Unite, a declarat un fost șef al NATO.

Fost şef NATO: "Europa are nevoie de o nouă arhitectură de securitate" - Profimedia

Anders Fogh Rasmussen, secretarul general al organizației din 2009 până în 2014, a declarat că este necesară o nouă arhitectură de securitate după ce Donald Trump a amenințat că se va retrage din NATO, conform Daily Mail.

Rasmussen a sugerat extinderea a 'Coalition of the Willing' - o alianță de 35 de țări înființată pentru a apăra Ucraina în cazul unui armistițiu - astfel încât aceasta să poată prelua rolul convențional de apărare al Europei.

El a identificat Franța și Marea Britanie drept membrii principali ai unei alianțe extinse, invocând capacitățile lor nucleare ca un factor cheie.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, sediul central al coaliției se află la Paris, cu planuri de a se muta la Londra după primele 12 luni de funcționare.

Comentariile lui Rusmussen după ce preşedintele Trump şi-a exprimat "îndoieli" cu privire la angajamentul său față de NATO și Articolul 5 - clauza de apărare reciprocă care prevede că un atac asupra unui membru este un atac asupra tuturor - pilonul european al NATO trebuie consolidat.

Coaliția, inclusiv Kievul, pregătește în prezent o desfășurare postbelică menită să descurajeze o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei.

Cu toate acestea, Rasmussen a susținut că domeniul de aplicare al acesteia ar trebui să se extindă dincolo de Ucraina pentru a aborda securitatea pe întregul continent. În propunerea sa, Ucraina ar continua să facă parte din această alianță extinsă.

El a descris Ucraina ca fiind un "activ" în cadrul coaliției, dar a spus că, indiferent de rezultatul posibilelor negocieri de pace, țara va avea nevoie în continuare de un "bastion" împotriva agresiunii rusești.

Într-o declarație acordată publicației Telegraph, el a spus: "De aceea cred că ar trebui să includem Ucraina într-o nouă arhitectură europeană de securitate și, prin aceasta, putem consolida NATO."

Rasmussen susţine că 'Coalition of the Willing' este acum necesară, deoarece nu "dorește să includă țări ezitante" care aparțin altor alianțe, precum Uniunea Europeană (UE).

Mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Austria și Irlanda, mențin neutralitatea militară, în timp ce altele sunt considerate mai orientate spre Moscova.

Națiuni precum Marea Britanie, Norvegia și Turcia nu sunt, de asemenea, membre ale alianței, însă sunt aliați cheie ai NATO.

Comentariile lui Rasmussen vin pe fondul unei dezbateri reînnoite privind viitoarea arhitectură de securitate a Europei, în urma criticilor președintelui Trump la adresa aliaților europeni ai NATO pentru refuzul de a-i sprijini războiul din Iran.

Trump a descris anterior coaliția drept un "tigru de hârtie" și a spus că retragerea din aceasta este "dincolo de orice reconsiderare".

Acest lucru a ridicat îndoieli cu privire la faptul dacă președintele SUA ar autoriza sprijin militar pentru aliații europeni în cazul invocării Articolului 5.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰