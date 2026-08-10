Preşedintele rus Vladimir Putin a călătorit luni în republica Buriatia, la 4.500 de kilometri est de Moscova, în cea de-a treia călătorie pe care o întreprinde în Siberia în mai puţin de trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene, relatează EFE, citată de Agerpres.

Putin merge în Siberia pentru a treia oară în mai puţin de 3 săptămâni. Ar fi de teama dronelor ucrainene - Hepta

Potrivit agenţiei oficiale RIA Novosti, el va participa luni la o expoziţie organizată de universitatea de stat din capitala regiunii Ulan-Ude. Buriatia, o regiune budistă scăldată de apele lacului Baikal, este una din entităţile Federaţiei Ruse care a contribuit cu cei mai mulţi oameni la războiul din Ucraina. Preşedintele Vladimir Putin a vizitat pe 24 iulie Irkuţsk, unde a inspectat o fabrică de avioane şi s-a întâlnit cu liderii locali, iar pe 3 august a călătorit în inima Siberiei, în regiunea Krasnoiarsk, la peste 3.300 de kilometri est de Moscova.

Kremlinul a consolidat în mod semnificativ securitatea şefului statului rus

Şeful statului rus nu şi-a schimbat planurile în pofida uciderii a şapte înotători în Marea Neagră după ce o dronă ucraineană a explodat pe o plajă plină de turişti. De anul trecut, Kremlinul a consolidat în mod semnificativ securitatea şefului statului rus, care şi-a redus deplasările deoarece dronele ucrainene au lovit ţinte din întreg teritoriul european al Rusiei şi chiar dincolo de munţii Urali. Din acest motiv, anul acesta preşedintele Vladimir Putin a călătorit - în afară de Moscova şi Sankt Petersburg - doar în capitala tătară Kazan, pentru a participa la summit-ul ASEAN, şi recent la Irkuţsk şi Krasnoiarsk.

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Nu se ştie dacă preşedintele Vladimir Putin este în vacanţă în Siberia, unde obişnuia să călătorească cu fostul ministru al apărării Serghei Şoigu înainte ca acesta să cadă în dizgraţie. Din cauza faptului că populaţia s-a săturat de război, de blocarea internetului şi în contextul actualei crize a combustibilului, popularitatea preşedintelui Putin înregistrează în prezent un declin în sondaje similar cu cel din 2018, după aprobarea controversatei reforme a pensiilor.