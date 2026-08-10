Justiţia din Rusia a condamnat luni un cetăţean rus la 13 ani de închisoare pentru delictul de "înaltă trădare" pentru donaţii făcute către o organizaţie ucraineană, a cărei denumire instanţa nu o precizează în hotărârea sa, relatează EFE, citată de Agerpres.

Acuzaţii de înaltă trădare şi 13 ani de închisoare pentru un rus care a donat 24 de dolari Ucrainei - Mediazone

Potrivit acuzării, bărbatul condamnat, în vârstă de 34 de ani, a efectuat 11 transferuri de bani a câte aproximativ 100 de grivne fiecare (2,2 dolari), informează portalul independent rusesc Mediazona. Bărbatul, care a fost reţinut pe aeroport când a mers să-şi viziteze mama acum un an în Ekaterinburg, capitala Uralilor, a trăit mult timp în Ucraina.

Nu e primul caz de acest gen

Înainte de a fi condamnat, acesta fusese plasat de mai multe ori în arest preventiv, iar de fiecare dată când trebuia să fie eliberat era reţinut din nou. La un moment dat, mama şi sora sa au venit chiar să-l întâmpine, dar el nu a ajuns niciodată să fie eliberat.

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Tribunalul nu a luat în considerare ca factor atenuant nici faptul că bărbatul suferă de epilepsie şi se află sub tratament medical de la vârsta de 17 ani. Un număr mare de cetăţeni ruşi au fost condamnaţi la pedepse severe cu închisoarea de la începutul războiului în 2022 doar pentru faptul că au donat bani Ucrainei, chiar dacă erau sume simbolice.