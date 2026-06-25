Cine merge în vacanţă la mare vara aceasta are nevoie de multă răbdare. La restaurant, mâncarea va ajunge mai greu la masă, iar, la hotel, camerele ar putea fi gata de cazare cu întârziere. În industria ospitalităţii este în continuare criză de personal. Bucătarii și cameristele bune sunt tot mai greu de găsit, iar puţinii angajați fideli trebuie să facă față unui număr mare de turiști.

În bucătăria acestui restaurant din Mamaia se lucrează zi-lumină. Bucătarii pregătesc sute de porții de mâncare pentru turiști, dar în plin sezon fac față cu greu comenzilor din cauza lipsei de personal.

"Tineretul, dacă mă întrebaţi pe mine, nu vrea să mai muncească pentru nimic şi pentru puţin. Nu ştiu cât voi mai vrea să fac bucătărie, pentru că din punctul meu de vedere HoReCa este în colaps. Şi dacă nu luăm măsuri din timp, s-ar putea distruge de tot aceată industrie", a afirmat Nicoleta Veniciuc, bucătar.

Administratorii restaurantelor de pe litoral oferă bucătarilor salarii între 7.000 şi 10.000 de lei, chiar 15.000 celor cu mare experienţă. Multe posturi au rămas, însă, neocupate.

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"La telefon toată lumea spune că ştiu să fac, am făcut, am experienţă şi când îi punem la o probă de lucru vedem o situaţie total inversă", a spus Oana Olteanu, manager hotel.

Directorii hotelurilor au alte probleme - lipsa cameristelor, plătite, în medie, de la 4.500 de lei pe lună plus cazare şi masă. Unele unităţi nu şi-au acoperit nici acum necesarul, iar cameristele angajate nu pot suplini lipsa colegelor.

Reporter: E puţin sub presiune munca asta uneori?

Cameristă: Uneori, da. Uneori presupune rapiditate, iuţeală, atenţie.

Reporter: Câte camere reuşiţi să faceţi pe zi?

Cameristă: Pffoa, aici e foarte dificil. Dacă e de reuşit, reuşeşti 7-8. Dacă e neapărat nevoie, ajungem şi la 10.

"Au venit cameriste, au venit la interviuri, dar nu sunt calificate şi nici dornice de muncă. Au venit şi câte două-trei zile, au văzut că este greu şi nu au mai revenit", a declarat Ramona Rasnatovschi, manager hotel.

Turismul suferă de un deficit de forţă de muncă estimat la 50.000 de angajaţi, iar soluţia stă în importul de forţă de muncă. În industria ospitalităţii, salariul mediu este în jur de 4.500 de lei, în timp ce salariul mediu pe economie se apropie de 6.000 de lei.